Zelten & Biwak: Der perfekte Lagerplatz

Home sweet Home: gerade auf langen Trekking-Touren muss oft ein Lager das Zuhause ersetzen. Kein Problem – vorausgesetzt, man hat es gemütlich und auch was ordentliches zu essen.

Damit ihr im Zelt keine nassen Füße bekommt und nicht am Kochen verzweifelt, geben wir euch hier ein paar Tipps rund um das Leben im eigenen Camp mit auf den Weg:

Wie sieht der perfekte Lagerplatz aus?

Gut geeignet sind freie, aussichtsreiche Flächen. Hier bildet sich aufgrund der Windbewegungen weniger Kondenswasser im Zelt. Unter Bäumen sollte man nur bei Trockenheit zelten, da es hier nach einem Regen stundenlang aufs Zelt tropft. Außerdem können Harz und herabfallende Äste das Zelt beschädigen. Abgestorbene, schief stehende Bäume werden von amerikanischen Holzfällern Widowmaker genannt (»Witwenmacher«), können sie doch unvermittelt umkippen. Wer reichlich Abstand hält (mindestens eine Baumlänge), schützt sich – und seine Lieben. Auch zu Steilwänden sollte man wegen der Steinschlaggefahr zehn Meter Abstand halten, zu Wänden über 100 Meter Höhe ruhig 50 Meter. Bei Gewitterlage sollte man außerdem nicht auf dem höchsten Punkt weit und breit zelten.

Worauf muss man beim Camping am Fluss achten?

Baden, trinken, (ab)waschen: Flüsse locken mit vielen Annehmlichkeiten – wenn sie sauberes Wasser führen. Anzeichen: es fließt zügig, über sandigem Grund, ist kalt und klar. Vor allem in besiedelten Regionen solltest du das Wasser immer filtern oder abkochen. So verlockend ein Platz am Ufer scheint, so riskant ist er: Bei Regen im – oft riesigen – Einzugsgebiet des Flusses kann der Pegel stark ansteigen. Zelte daher mindestens zwei Meter oberhalb des Flusses – und nicht an der Außenseite einer Flussbiegung.

Was ist mit Camping in Sümpfen & Senken?

Ebenfalls ein NoGo: Zelte nie auf Sumpf, Flussauen und Schwemmwiesen, selbst wenn sie bei der Ankunft trocken sein sollten – denn das kann sich schnell ändern. Auch von Senken solltest du dein Zelt immer fernhalten, sie werden bei Regen gerne zum Teich.



Was nehme ich mit ins Camp und worauf sollte ich noch achten?

Ist ein schöner, sicherer Platz gefunden, kommt die Feinarbeit: Der Boden darf weder sumpfig sein noch felsig-scharfkantig. Ideal: topf­eben, weich und fest genug, um darin Heringe zu verankern. Baut euer Zelt so auf, dass der Eingang zur windabgewandten Seite zeigt. Bleibt man länger oder ist zu mehreren, lohnt der Bau einer Latrine, wenn erlaubt, auch einer Feuerstelle. Sitzt du gern am Feuer, musst du hierzulande ausgewiesene Plätze nutzen oder die Erlaubnis des Grundbesitzers haben. Hast du die, nutze eine Feuerschale, sie bewahrt den Boden vor Schäden (Tipp: UCO Grilliput S, 320 g, 22 €). Ansonsten sollten diese Utensilien mit ins Lager: Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kocher, Töpfe, Proviant, Wassersack, Trinkflasche, Akkulampe, Wasserfilter, wenn erlaubt: Feuerschale und (Klapp-)Säge fürs Brennholz.

Tunnelzelte richtig aufbauen

Ob zu zweit oder alleine, bei Flaute oder im Sturm: Mit ein paar Tricks steht jedes Tunnelzelt im Nu. Dazu einfach das Gestänge auseinanderklappen und auf den Boden legen. Jetzt die Heringe und das Zelt aus dem Beutel holen und so auf den Boden legen, dass das Zeltheck zum Wind zeigt. Verankere das Zelt sicher mit zwei, drei Heringen.

Einfädeln der Gestängebögen:

Im nächsten Schritt eine Stange nehmen und diese in den pas­senden Stoffkanal schieben (achtet dabei auf eventuelle Farbcodierungen von Kanal und Stange). Die Stange nur leicht in den Kanal drücken und den Kanalstoff über das Gestänge schieben. Sind alle Stangen bis zum Anschlag eingeschoben, richtet man das Zelt durch Spannen des herausragenden Stangen­endes auf. Fixiert das Stangenende am Zeltboden (mittels Ösenband, Dorn oder Becher) und zieht es, wenn möglich, straff.

Abspannen und fixieren des Zeltes:

Jetzt noch zur Zeltfront gehen, das Zelt dort an den Heringsschlaufen straffziehen und es mit den Heringen fixieren. Die Zeltheringe müssen tief und sicher im Boden stecken, sämtliche Sturmleinen straff gespannt sein – sonst fällt das Tunnelzelt bei der ersten Brise um. Die Sturm­leinen spannt man am besten so: am vorderen Gestängebogen im 45-Grad-Winkel nach schräg vorne, am hinteren im 45-Grad-Winkel nach schräg hinten. Besitzt das Zelt einen dritten, mittleren Bogen, spannt man ihn im rechten Winkel vom Zelt weg.

Video: Tipps zum Tunnelzelt-Aufbau

Kuppelzelte richtig aufbauen

Bei Kuppelzelten ist es meist noch einfacher: Steht die Position fest, packt man das Zelt aus und pinnt es am Boden fest. Danach steckt man die Stangen in die Ösen der vier Zelt-Ecken. Anschließend verbindet man das Gestänge mit den Haken des Innenzeltes. Bei Kuppelzelten mit Stoffkanälen statt Haken schiebt man die Stangen durch die Kanäle und spannt so die Unterkunft auf. Danach müsst ihr nur noch das Außenzelt über das Innenzelt werfen und am Gestänge sowie an den vier Eckpunkten am Boden festmachen. Das Spannen der Sturmleinen ist auch bi diesem Zelttyp Pflicht, da der Wind nachts auffrischen kann. Bei stabil ruhigem Wetter könnt ihr das Außenzelt aber auch einfach weglassen – für noch mehr Zeltgenuss!

Welche Zelte wir fürs Trekking empfehlen können:

So kocht man mit Brennstoffkochern

Mit etwas Know-how lässt sich ein so genannter "Multifuelkocher" einfach handhaben: Hat man die Pumpe in die Flasche geschraubt, schließt man den Kocher daran an – entweder durch Drehen (Markill, Primus) oder durch Stecken (MSR, Optimus). Danach ist Pumpen angesagt: bei voller Flasche 10–15 Stöße, bei fast leerer ca. 30.

Vorheizen:

Den Flammenregler kurz aufdrehen und gleich wieder schließen, so dass nur etwas Sprit in die Vorheizschale läuft (alternativ kann man Spiritus hineingeben). Nun den Brennstoff entzünden. Dabei entsteht eine hohe Flamme, die zudem – bei Sprit und Petroleum – stark rußt, weshalb sich die Prozedur im Zelt verbietet. Erlischt das "Vorheizfeuer", den Flammenregler aufdrehen und den Kocher entzünden. Vorsicht: Hierbei sind Stichflammen möglich.

Saubere Sache: das Verpacken:

Will man den Kocher nach dem Essen verpacken, geht man so vor: Kurz bevor das Wasser kocht, dreht man die Flasche um 180 Grad – jetzt ragt der Ansaugrüssel in der Flasche in die Luft. Nach einer Minute erlischt die Flamme, es zischt nur noch Luft durch die Düse, der Druck baut sich ab. Kurz darauf kann man den Brenner von der Pumpe trennen – ohne dass ein Tropfen Sprit danebenläuft. Jedoch funktioniert das nur bei Kochern mit ON-/OFF-Schriftzug auf der Pumpe.

Doch lieber Gas? – Tipps dazu hier:

Weitere Tipps auch in unserem Trekking-Podcast:

