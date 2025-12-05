Schneeeule: alles über Hedwigs Artgenossen

Tagaktiv Im Gegensatz zu vielen anderen Eulen jagt die Schneeeule nicht nur nachts. In der Arktis gibt es wochenlang kein Dunkel – dem hat sie sich perfekt angepasst. Ihre Jagdzeiten erstrecken sich über den gesamten Tag, und ihr auffälliges, weißes Gefieder hilft ihr, in der endlosen Helligkeit der Polarregionen dennoch gut getarnt zu bleiben. Sie jagt vor allem kleinere Säugetiere wie Lemminge, die in den Sommermonaten ebenfalls aktiv sind.

Nordlicht Mit ihrem extremen Tarnschema findet man die Schneeeule nur in Skandinavien und anderen nördlichen Regionen. Im Sommer wirkt das helle Gefieder wie ein Schutzschild gegen die Mitternachtssonne. Ihre weißen Federn reflektieren das Licht und lassen sie fast mit der Schneedecke verschmelzen, während sie im Winter eine perfekte Tarnung vor den weiten, verschneiten Landschaften bietet. So bleibt sie für potenzielle Feinde und Beutetiere nahezu unsichtbar.

Bodenbrüter Schneeeulen nisten auf dem Boden, oft auf leicht erhöhten Hügeln, die ihnen einen guten Überblick über ihr Revier verschaffen. Ihr Nest besteht aus einer Mulde im Moos oder Schnee, die sie sorgfältig auskleiden, um ihre Eier und später ihre Küken zu schützen. Das Weibchen legt zwischen 3 und 11 Eier, die sie abwechselnd mit dem Männchen bebrütet. Nachdem die Küken geschlüpft sind, werden sie von beiden Elternteilen mit Nahrung versorgt, oft direkt von der Jagd.

Lautlos Dank spezieller Federn fliegt die Schneeeule nahezu lautlos. Ihre Flugfedern sind mit gezackten Kanten versehen, die die Luftströmungen brechen und Geräusche dämpfen. Diese außergewöhnliche Fähigkeit ist entscheidend für die Jagd, da sie es der Eule ermöglicht, ihre Beute unbemerkt zu überraschen – eine wichtige Strategie in der sonst so ruhigen Umgebung der Arktis. Diese Lautlosigkeit ist auch ein Schutz vor Raubtieren und lässt die Schneeeule wie einen Schatten durch die Weiten des nordischen Winters gleiten.