Outdoorwissen
Sonstiges

Reise-Quiz: Wie gut kennst du diese Outdoor-Ziele?

Teste dein Wissen
Bereit für dein Reisejahr 2026?

Kennst du die Reiseziele, die im kommenden Jahr besonders angesagt sind? Weißt du, wo dich neue Trails, stille Landschaften oder überraschende Naturerlebnisse erwarten? Unser neues Quiz bietet eine Mischung aus Geo-Wissen und Outdoor-Inspiration ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.01.2026
Trailrunning in den Bergen
Foto: AscentXmedia via Getty Images


Outdoor, Abenteuer, echte Erlebnisse: Das Reisejahr 2026 zieht es viele nach draußen – weg vom Trubel, hin zu Natur, Weite und Bewegung. Wandern über Ländergrenzen hinweg, kühle Sommer im Norden, mystische Wälder am Atlantik oder fernes Outdoor-Glück in Asien und Ozeanien: Gefragt sind Ziele, die mehr bieten als schöne Fotos.

Doch wie gut kennst du die Regionen, die gerade besonders gefragt sind? Weißt du, wo nachhaltiges Reisen großgeschrieben wird, wo Ruhe statt Hitze wartet oder welche Ziele überraschend neu im Trend liegen – vom hohen Norden bis direkt vor der Haustür?

10 Fragen, 10 Antworten


In unserem kleinen Reisequiz findest du heraus, wie sattelfest du bei den Reisetrends 2026 bist – und wohin dein nächstes Abenteuer führen könnte:

Na, wie gut hast du abgeschnitten? – Viele weitere Infos zu den Reisezielen findest du in diesen Artikeln:

