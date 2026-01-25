Reise-Quiz: Wie gut kennst du diese Outdoor-Ziele?



Outdoor, Abenteuer, echte Erlebnisse: Das Reisejahr 2026 zieht es viele nach draußen – weg vom Trubel, hin zu Natur, Weite und Bewegung. Wandern über Ländergrenzen hinweg, kühle Sommer im Norden, mystische Wälder am Atlantik oder fernes Outdoor-Glück in Asien und Ozeanien: Gefragt sind Ziele, die mehr bieten als schöne Fotos.

Doch wie gut kennst du die Regionen, die gerade besonders gefragt sind? Weißt du, wo nachhaltiges Reisen großgeschrieben wird, wo Ruhe statt Hitze wartet oder welche Ziele überraschend neu im Trend liegen – vom hohen Norden bis direkt vor der Haustür?

10 Fragen, 10 Antworten

In unserem kleinen Reisequiz findest du heraus, wie sattelfest du bei den Reisetrends 2026 bist – und wohin dein nächstes Abenteuer führen könnte:

Na, wie gut hast du abgeschnitten? – Viele weitere Infos zu den Reisezielen findest du in diesen Artikeln:

Schon unser Radreise-Special gelesen?