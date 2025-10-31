Pilz des Jahres 2025: Die amethystfarbene Wiesenkoralle

Die amethystfarbene Wiesenkoralle (Clavaria zollingeri) ist nicht nur ein ästhetischer Blickfang, sondern auch ein stiller Zeuge einer schleichenden ökologischen Krise. Mit ihrer intensiven violetten Färbung fällt sie im Spätsommer besonders in nährstoffarmen Magerwiesen auf – sofern man sie überhaupt noch findet. In Deutschland ist der auffällige Pilz inzwischen extrem selten und kommt nur noch an knapp 40 dokumentierten Standorten vor.

Mit der Wahl zum "Pilz des Jahres 2025" möchte die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) auf die dramatischen Folgen intensiver Landwirtschaft hinweisen. Besonders problematisch: die Überdüngung von Grünflächen. Stickstoffeintrag aus der Luft und der massive Einsatz von Düngemitteln haben dazu geführt, dass die nährstoffarmen Standorte, die dieser Pilz benötigt, fast vollständig verschwunden sind. In den letzten 70 Jahren hat die Wiesenkoralle damit über 90 % ihres ursprünglichen Lebensraums verloren.

Indikator für artenreiche Wiesen Die amethystfarbene Wiesenkoralle ist Teil einer ökologisch bedeutsamen Pilzgruppe: den sogenannten Wiesenpilzen. Diese gelten als Indikatoren für artenreiche, extensiv genutzte Wiesen – Lebensräume, die auch für Insekten, Pflanzen und Bodenorganismen von großer Bedeutung sind. Ihr Verschwinden steht somit stellvertretend für den Rückgang ganzer Ökosysteme.