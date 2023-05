Bayern

Der Bergbus des Deutschen Alpenvereins fährt an den Wochenenden (zwischen April und Oktober) von München aus ins Chiemgau, in die Blauberge, ins Rofan und ins Mangfallgebirge, außerdem steuert er die vier auf Nachhaltigkeit bedachten Bergsteigerdörfer Sachrang, Schleching, Kreuth und Ramsau an. Infos dazu findet ihr auf der Webseite alpenverein-muenchen-ober land.de. Weitere Ideen für die Anreise mit den Öffentlichen finden sich im Wanderführer Mit Bahn und Bus in die Münchner Berge – 53 Touren zwischen Füssen und Berchtesgaden, erschienen im Rother Bergverlag. Der Clou: Die Fahrpläne werden online aktualisiert.