Sommer kann jeder. Das Survival-Camp in Nagold am Eisberg stellt Abenteurer so richtig auf die Probe, denn hier kämpft man sich im winterlichen Wald zurück in die Zivilisation. "Unerwartet" gibt das Expeditionsfahrzeug seinen Geist auf, gestrandet in der Wildnis gilt es nun, im Freien bei Minusgraden zu überleben. Unter fachkundiger Anleitung lernt man Feuermachen und ein Nachtlager errichten. Das Camp findet nur auf Anfrage für Gruppen bis zwölf Personen statt. Wer traut sich?

Infos unter: hochseilgarten-nagold.de