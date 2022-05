Camp Cooking Lagerfeuer-Hotdog

Ob als Shoppingbelohnung im allseits bekannten Möbelhaus, als Mittagessen to go oder abends am Lagerfeuer beim nächsten Campingtrip: Ein Hotdog passt immer und ist blitzschnell nachgemacht. Als Erstes den Gurkensalat abtropfen lassen, einige Scheiben fürs Topping beiseitelegen und den Rest fein würfeln. Nun die Würstchen auf den Grill hauen und von allen Seiten 10 Minuten brutzeln lassen. Währenddessen die Brötchen längs einschneiden. Den Brötchenrand mit Ketchup bestreichen, die fertigen Würstchen reinlegen, den Gurkensalat dazumischen und mit den Gurkenscheiben garnieren. Senf und Röstzwiebeln drauf und – reinbeißen.

Diese Zutaten braucht ihr dafür (für vier Portionen):

4 Rinderwürstchen

4 Hotdog-Brötchen

250 g dänischer Gurkensalat

Röstzwiebeln

Ketchup

Senf

Den passenden Reise-Grill findet ihr vielleicht hier:

Weitere Rezepte für die Camp-Küche