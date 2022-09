Familienbande Outdoorausrüstung für Kinder & Eltern

Deuter Kids Comfort Pro Tragekraxe

Sobald ein Kind sitzen kann, spricht nichts dagegen, es in einer Kraxe mitzunehmen. Die Deuter Kid Comfort Pro, das Topmodell vom Marktführer, verspricht eine extra Portion Komfort: Sie besitzt ein erstklassiges, luftiges und voll verstellbares Tragesystem, in dem ergonomischen Sitz fühlt sich der Nachwuchs wie in einer Sänfte. Preis: 420 Euro, Gewicht: 3550 g.