Glamping-Ausrüstung 7 Tipps für ein bisschen mehr Luxus im Camp

1. Stauraum

Zarges Eine Alubox bietet Stauraum, kann aber auch als Arbeitsfläche oder Sitzmöbel dienen.

Eine stabile Alubox schützt Campingausrüstung, Essen und Kleidung vor Staub und Feuchtigkeit. Nutzen kann man sie auch als Sitzmöbel, Abstell- und Arbeitsfläche. Die Universalbox K470 von Zarges (ab 185 €) ist ein seit Jahrzehnten weltweit bewährter Klassiker. Erhältlich in Größen von 13 bis 800 Liter.

2. Stimmungsmacher

Campingaz Diese Campinglaterne von Campingaz sorgt für ein gemütliches Licht beim Abendessen.

Sieht aus wie eine Petroleumlampe, brennt aber geruchlos und rauchfrei mit Gas: die Campingaz-Laterne Ambience Light (ca. 35 €). Sie funktioniert ohne den sonst üblichen, anfälligen Glühstrumpf und verströmt ein angenehm warmes Licht. Betrieb mit Campingaz-Ventilkartuschen.

3. Ruhezone

Coleman Im Camping Chair von Coleman kann man sich nach einem anstrengenden Tag bequem ausruhen.

Der Campingstuhl Bungee Camping Chair von Coleman (ca. 70 €) entfaltet sich mit einem Griff. Freunde des gepflegten Chillens werden das lange Rückenteil schätzen, die Armlehnen und Getränkehalter. Laut Hersteller eignet er sich für eine Belastung bis 136 Kilo, das Gewicht liegt bei rund fünf Kilo.

4. Abstellfläche

Easy Camp Der günstige Campingtisch von Easy Camp ist ein praktischer Allrounder.

Einen preiswerten und praktischen Campingtisch liefert Easy Camp mit dem Menton. Der Campingtisch kostet nur knapp 50 Euro, vier einzeln in der Höhe verstellbare, stabile Füße gleichen Bodenunebenheiten aus. Die Tischplatte (80 x 60 cm) besteht aus pflegeleichtem Kunststoff im Buchenholzdekor. Gewicht: rund 7,4 Kilo.

5. Wasserstelle

Ortlieb Die Ortlieb-Faltschüssel eignet sich klasse als Spülwanne.

Möchte man auch direkt neben dem Zelt fließendes Wasser zapfen können, empfiehlt sich ein Ortlieb-Wassersack (10 l, 27 €) oder ein großer Kunststoffkanister mit Hahn. Als Spülwanne nutzt man die Ortlieb-Faltschüssel mit 10 oder 50 Liter Volumen. Preis: ab 25 €.

6. Liegeplatz

Robens Wer nicht auf dem Boden schlafen will, greift zu Feldbett oder Hängematte.

Wer nicht in Bodennähe schlafen möchte, findet mit dem Feldbett Outpost Low von Robens (110 €, 2,37 kg) das ideale Outdoor-Bett. Es ist relativ leicht und kompakt und besitzt ein widerstandsfähiges Aluminiumgestell. An kälteren Tagen wird die Isomatte durch Gurte in den Ecken fixiert. Eine Tragetasche für den Transport ist im Lieferumfang enthalten. Das Bett gibt es auch noch in einer höheren Variante (Robens Outpost Tall) für 145 Euro.

7. Schlafsack

Grüezi Bag Auch in kühlen Sommernächten hält der Deckenschlafsack von Grüezi Bag warm.

Grüezibag füllt den Deckenschlafsack Biopod Wolle Goas Comfort (1,3 Kg, 230 €) mit Wolle aus tierfreundlicher Produktion. Zusammen mit angenehmen Bezugsstoffen sorgt das für ein top Schlafklima. Auch in kühlen Sommernächten hält der Biopod Wolle Goas schön warm.

