Gewinnspiel: Mit Scarpa und Icelandair nach Island reisen!

Wer das Abenteuer sucht, braucht den richtigen Begleiter – und manchmal sogar die Chance, einen Traum wahr werden zu lassen. SCARPA und ICELANDAIR machen genau das möglich: Entdecke den RIBELLE CROSS 2 GTX und sichere dir die Möglichkeit, eine unvergessliche Reise nach Island zu gewinnen!

NO PLACE (IS) TOO FAR SCARPA ist mehr als nur ein Hersteller hochwertiger Outdoor-Schuhe. Seit Jahrzehnten steht die Marke für Leidenschaft, Handwerkskunst und den unerschütterlichen Drang, Menschen in Bewegung zu bringen – raus in die Natur, rein ins Abenteuer. Dabei geht es nicht nur um Technik und Funktion, sondern um Erlebnisse, die bleiben. SCARPA verbindet Menschen mit der Natur und mit einer Community, die denselben Puls des Entdeckens teilt.

Icelandair

Der RIBELLE CROSS 2 GTX ist die perfekte Verbindung aus Leichtigkeit, Stabilität und Wetterfestigkeit. Dank derGORE-TEX®-Membran bist du auf alles vorbereitet – egal ob plötzlicher Regenschauer, matschiger Waldboden oder felsige Bergpfade. Seine dynamische Konstruktion gibt dir maximale Bewegungsfreiheit, während die griffige Sohle für sicheren Halt sorgt. Ob Tageswanderung oder Mehrtagestour: Dieser Schuh geht den Weg mit dir – zuverlässig und komfortabel.

ISLAND MIT ICELANDAIR ENTDECKEN

Icelandair

Vielleicht führen dich deine nächsten Schritte schon bald nach Island. Zusammen mit ICELANDAIR, Islands führender Airline mit mehr als 85 Jahren Flugerfahrung, verlost SCARPA eine Reise auf die sagenumwobene Atlantikinsel.

Island ist wie geschaffen für Entdecker: tosende Wasserfälle, schwarze Sandstrände, mächtige Gletscher und aktive Vulkane prägen eine Landschaft, die so rau wie magisch ist. Im Sommer erwarten dich endlose Tage und unvergessliche Wanderrouten, im Winter tanzen die Nordlichter am Himmel.

Übrigens: ICELANDAIR bringt dich nicht nur nach Island, sondern auch zu über 20 Zielen in den USA, Kanada und Grönland. Der internationale Flughafen in Keflavík dient dabei als komfortables Drehkreuz mit schnellen und bequemen Umsteigeverbindungen über den Atlantik.