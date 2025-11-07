Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Outdoorwissen
Flora & Fauna

Diese 5 Wildtiere sind die größten in Deutschland – wusstest du’s?

So groß ist unsere heimische Tierwelt
Die 5 größten Wildtiere

Sie schleichen durchs Unterholz, schreiten durch Bergwälder oder streifen durchs offene Feld: Deutschlands Wildtiere sind oft größer, als viele denken. Doch welche Arten sind tatsächlich die größten dauerhaft freilebenden Wildtiere?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.11.2025
Als Favorit speichern
Wildtiere
Foto: Nick Lucas via Getty Images

Wer denkt, in Deutschlands Wäldern gäbe es nur Rehe und Füchse, liegt falsch. Auch ohne Elche oder Bären leben hier eindrucksvolle Großtiere – manche größer als ein Mensch im Sitzen. Dieser Überblick zeigt die Top 5 der größten dauerhaft heimischen Wildtiere Deutschlands, sortiert nach Schulterhöhe, also der realen Körpergröße im Gelände.

HinweisKühe, Schafe oder Ziegen sind zwar oft größer als unsere Wildtiere – zählen aber nicht zur frei lebenden Tierwelt.

Deutschlands Big 5

1
Hirsch
Raimund Linke via Getty Images

Rothirsch (Cervus elaphus)

  • Schulterhöhe: bis 1,40 m
  • Gewicht: bis 250 kg
  • Lebensraum: Große Wälder in Mittel- und Hochlagen
  • Besonderheit: Größtes heimisches Wildtier – sichtbar v. a. zur Brunftzeit
2
A bear walking in a forest
Peter's Photos / 500px via Getty Images

Wildschwein (Sus scrofa)

  • Schulterhöhe: ca. 90 cm
  • Gewicht: bis 200 kg
  • Lebensraum: Wälder, Felder, Stadtnähe
  • Besonderheit: Am häufigsten verbreitetes Großwild – oft unterschätzt
3
steinbock-tiere-alpen-berge-natur
Himagine via GettyImages

Alpensteinbock (Capra ibex)

  • Schulterhöhe: ca. 0,90–1,00 m
  • Gewicht: 80–100 kg
  • Verbreitung: Nur in den bayrischen Alpen, dort dauerhaft heimisch
  • Besonderheit: Kraftvoller Kletterer mit imposantem Gehörn
4
Wolf
Colourbox

Wolf (Canis lupus)

  • Schulterhöhe: bis 90 cm
  • Gewicht: 30–50 kg
  • Lebensraum: Rückzugsräume mit wenig menschlicher Störung
  • Besonderheit: Scheu, aber zunehmend verbreitet – echte Rückkehrergeschichte
5
Damhirsch
Anagramm via Getty Images

Damhirsch (Dama dama)

  • Schulterhöhe: ca. 85–90 cm
  • Gewicht: 60–100 kg
  • Lebensraum: Parklandschaften, strukturreiche Wälder
  • Besonderheit: Häufig in Gehegewildformen, aber auch freilebend in vielen Regionen