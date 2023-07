Das Highlight der Sommerrodelbahn in Garmisch-Partenkirchen kommt direkt am Anfang. Der in Deutschland einzigartige Kreisel über drei Etagen. Danach geht es Kurv um Kurv auf der 850m langen Strecke Richtung Ziel. Erwachsene 3,50€/Fahrt; Kinder 3€/Fahrt