Deine Traumreise entdecken: Warum Aktivurlaube so guttun

Fernweh ist für uns Outdoor-Liebhaber mehr als der Wunsch nach einer Auszeit: Es ist die Sehnsucht nach neuen Eindrücken, Erlebnissen und Herausforderungen. Wer im Urlaub aktiv ist, erlebt nicht nur mehr, sondern nimmt Eindrücke achtsamer wahr. Genau darin liegt der Unterschied zwischen reiner Erholung und intensiver Reiseerfahrung.

© shutterstock / GKL

Vorteile von Aktivreisen Reisen wird besonders prägend, wenn wir aktiv gefordert sind. Neue Situationen und ungewohnte Erfahrungen können den Horizont erweitern und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. Fremde Landschaften, ungewohnte Wege und neue Geräusche sprechen alle Sinne an – wer wandert oder radelt, erlebt die unbekannte Umgebung besonders nah und gewinnt neue Perspektiven.

unsplash / Holly Mandarich

Aktivurlaub nach deinen Wünschen Die Glücksgefühle, die von Aktivurlauben ausgehen, beginnen schon lange vor der Abreise. Pläne schmieden, Etappen festlegen und ein neues Ziel vor Augen zu haben, kann positive Gefühle bereits vor Antritt der Reise auslösen – und das macht Lust, den nächsten Traumurlaub Schritt für Schritt zu gestalten.

Ein Aktivurlaub gelingt am besten, wenn das Programm zu den eigenen Vorlieben passt. Lieber feste Basis und Tagestouren? Oder doch mehrere Etappen mit wechselnden Stopps? Unser Tipp: Erfahrene Reiseberaterinnen und -berater können dich bei der Routenwahl unterstützen, bei Bedarf Guides vermitteln und mit lokalen Tipps dafür sorgen, dass Bewegung, Naturerlebnis und Pausen gut zusammenpassen.

Deine Chance auf den Aktivurlaub deiner Träume

iStock / GKL

Jeden Tag eine neue Chance beim NKL-Millionenspiel Beim NKL-Millionenspiel werden neben den 300 Traumreisen weitere 700 Sachgewinne ausgespielt, z.B. E-Bikes, Autos und Häuser. Auf Losbesitzerinnen und Losbesitzer warten außerdem 525 Gewinne in Millionenhöhe, darunter der Jackpot mit bis zu 20 Millionen €* sowie 75 x 1 Million € in purem Gold.

Pro Jahr werden zwei NKL-Millionenspiele durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, sogenannte Klassen, unterteilt sind. Die Lotterie beginnt immer am 1. April und am 1. Oktober eines Jahres. Man kann mit ganzen Losen oder mit Losanteilen ab 10 Euro pro Monat teilnehmen. Das NKL-Millionenspiel gehört zu den Staatlichen Klassenlotterien – alle Gewinne sind steuerfrei und staatlich garantiert.

Weitere Informationen auf nkl.de.

NKL