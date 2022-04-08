Decathlon jetzt auch in Friedrichshafen am Bodensee

Filialleiter David Roth führt ein Team von bis zu 20 Mitarbeitenden. Der Store liegt zentral in der Innenstadt, in der Nähe von Bahnhof und Hafen, und soll zusammen mit Edeka und TK Maxx einen neuen Einkaufs-Magneten bilden.

Das Sortiment ist auf die lokale Umgebung abgestimmt, mit Schwerpunkt auf Bergsport, Radsport, Wassersport, Running. Digitale Services ermöglichen den Zugriff auf das komplette Online-Sortiment von Decathlon, mit Abholung im Store oder Lieferung nach Hause.

Die Eröffnung (geplant für 20. März 2026) ist ein weiterer wichtiger Schritt der Expansionsstrategie von Decathlon Deutschland, die bis 2027 mindestens 150 Filialen vorsieht. Der neue Store ist über eine Rolltreppe und Aufzüge direkt vom Eingang erreichbar und befindet sich im 1. Obergeschoss. Auch Familien sollen hier nicht zu kurz kommen, da Kinderprodukte einen weiteren Schwerpunkt bilden.

Sportenthusiasten freuen sich schon seit längerem über Decathlon-Filialen in der Stuttgarter Innenstadt und in Augsburg, seit Juli 2025 auch in Konstanz – inklusive Testmöglichkeit der Ausrüstung vor Ort. Somit steht das Unternehmen ab sofort noch mehr Sportbegeisterten unmittelbar zur Verfügung. Getreu seinem Motto: "Sport for all – all for Sport".

Decathlon Der Eingangsbereich von Decathlon im Stuttgarter Milaneo (Mailänder Platz 7, 70173 Stuttgart)

Mit der futuristischen Außenfassade ist der Decathlon in Augsburg schon seit längerem ein optisches Highlight (siehe Bild unten). Doch auch mit einer Verkaufsfläche von 3.500 m² und der umfangreichen Produktpalette, bei welcher ebenfalls Rad-, Berg- und Wassersport im Fokus stehen, beeindruckt die neue Filiale: Im Innenbereich finden sich diverse Showrooms für die Themen Bergsport, Wassersport, Fitness und Angeln sowie eine Teststrecke für Fahrräder. Weiter gibt es einen Servicepoint für einen Fahrradservice und kleinere Produktreparaturen, um das Produktleben zu verlängern.

Decathlon Wo genau? Decathlon Augsburg, Albert-Schenavsky-Straße 5, 86165 Augsburg

