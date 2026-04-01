Costa Rica: Pura Vida trifft echte Natur

Mehr als ein Viertel der Landesfläche steht unter Schutz, 6,5 Prozent der weltweiten Tier- und Pflanzenarten sind in diesem Naturparadies zu finden. Tapire ziehen durch den tropischen Regenwald, Buckelwale kalben in warmen Buchten, Quetzale blitzen im Bergregenwald auf. Nachhaltigkeit bildet das Fundament des Reisens, zertifizierte Anbieter verknüpfen Naturschutz, lokale Wertschöpfung und soziale Verantwortung. Aktivität entsteht aus Nähe zur Landschaft: geführte Dschungelgänge, Hängebrücken im Nebel, Rafting auf dem Río Pacuare, Thermalwasser am Fuß aktiver Vulkane, Kanaltouren durch Mangroven. Der Schutz der Natur gilt als gemeinsame Aufgabe von Staat, Gemeinden und Reisenden und zeigt sich in Planung, Angeboten und Alltag. Die Reise führt von der Pazifikküste mit ihrer Tierfülle zur karibischen Seite voller Farben, Musik und Kulinarik, weiter ins Hochland der Vulkane und in die kühlen Bergwälder des Inlands. Jede Region erzählt ihre eigene Geschichte aus Bewegung, Natur und Lebensfreude. Begegnungen mit indigenen Gemeinschaften, Kaffee- und Kakaolandschaften im Inland und die afrokaribische Kultur an der Ostküste erweitern den Horizont. Pura Vida gehört dabei zum Alltag: ein gelassenes "Alles gut", ein freundliches "Genieß den Moment", ein Lebensstil, der Tempo reduziert und den Blick schärft. Dieses Verständnis bleibt auch noch lange nach der Reise.