Outdoorwissen
Flora & Fauna

40 Jahre Wattenmeer: Niedersachsens Naturjuwel feiert Jubiläum

Ein Naturjuwel feiert Jubiläum
40 Jahre Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer feiert 2026 sein 40-jähriges Bestehen! Seit seiner Gründung im Jahr 1986 schützt er eines der weltweit einzigartigsten Ökosysteme und hat sich als bedeutender Naturraum etabliert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.02.2026
Luftbild von Prielen in einer Salzwiese im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
Foto: Norbert Hecker / NLPV

Im Jubiläumsjahr 2026 erwarten dich eine Reihe spannender Veranstaltungen, darunter geführte Wattwanderungen, Ausstellungen und der Festakt zum runden Geburtstag.

Highlights zum Jubiläum

  • Geführte Wattwanderungen und Exkursionen durch das UNESCO-Weltnaturerbe
  • 40+ Erlebnisse zum 40. Geburtstag: Spannende Aktionen rund ums Wattenmeer
  • Festakt am 6. Februar 2026 in Wilhelmshaven: Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, Umweltminister Christian Meyer und der Leiter der Nationalparkverwaltung Peter Südbeck halten ihre Festreden.
  • Öffentliche Jubiläumsfeiern am 4. und 5. Juli 2026: An diesem Wochenende öffnen 18 Nationalpark-Informationszentren ihre Türen entlang der Küste mit vielfältigen Programmen und Veranstaltungen zum Jubiläum.
  • Der Nationalpark bleibt ein Vorbild im Bereich Naturschutz und lädt dich ein, seine beeindruckende Naturwelt zu entdecken. Mehr zu den Veranstaltungen und dem Jubiläum findest du auf der Webseite des Nationalparks

Basisdaten zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

  • Fläche: ca. 345.000 Hektar
  • Gründung: 1986 als erster Nationalpark Niedersachsens
  • Tierarten: Mehr als 10.000 Tierarten, darunter Seehunde, Kegelrobben, verschiedene Wattvögel (z.B. Austernfischer, Brachvögel), Muscheln und Wattwürmer
  • Landschaft: Das Wattenmeer, Salzwiesen und Inseln

Wichtige Orte:

  • Cuxhaven: Hauptanlaufpunkt für Wattwanderungen
  • Wilhelmshaven: Stadt mit historischem Bezug zum Wattenmeer
  • Norderney & Juist: Bekannte Inseln im Nationalpark

Infozentren:

  • Nationalparkhaus Cuxhaven: Information über die Tiere und Pflanzen des Wattenmeers
  • Nationalpark-Zentrum Wadden Sea Station in Wilhelmshaven: Wissenswertes zur Wattlandschaft und ihren Bewohnern
  • Haus des Wattenmeeres in Wilhelmshaven: Vermittelt Wissen über das Ökosystem des Wattenmeeres und dessen Schutz

Fazit