40 Jahre Wattenmeer: Niedersachsens Naturjuwel feiert Jubiläum

Im Jubiläumsjahr 2026 erwarten dich eine Reihe spannender Veranstaltungen, darunter geführte Wattwanderungen, Ausstellungen und der Festakt zum runden Geburtstag.
Highlights zum Jubiläum
- Geführte Wattwanderungen und Exkursionen durch das UNESCO-Weltnaturerbe
- 40+ Erlebnisse zum 40. Geburtstag: Spannende Aktionen rund ums Wattenmeer
- Festakt am 6. Februar 2026 in Wilhelmshaven: Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, Umweltminister Christian Meyer und der Leiter der Nationalparkverwaltung Peter Südbeck halten ihre Festreden.
- Öffentliche Jubiläumsfeiern am 4. und 5. Juli 2026: An diesem Wochenende öffnen 18 Nationalpark-Informationszentren ihre Türen entlang der Küste mit vielfältigen Programmen und Veranstaltungen zum Jubiläum.
- Der Nationalpark bleibt ein Vorbild im Bereich Naturschutz und lädt dich ein, seine beeindruckende Naturwelt zu entdecken. Mehr zu den Veranstaltungen und dem Jubiläum findest du auf der Webseite des Nationalparks
Basisdaten zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
- Fläche: ca. 345.000 Hektar
- Gründung: 1986 als erster Nationalpark Niedersachsens
- Tierarten: Mehr als 10.000 Tierarten, darunter Seehunde, Kegelrobben, verschiedene Wattvögel (z.B. Austernfischer, Brachvögel), Muscheln und Wattwürmer
- Landschaft: Das Wattenmeer, Salzwiesen und Inseln
Wichtige Orte:
- Cuxhaven: Hauptanlaufpunkt für Wattwanderungen
- Wilhelmshaven: Stadt mit historischem Bezug zum Wattenmeer
- Norderney & Juist: Bekannte Inseln im Nationalpark
Infozentren:
- Nationalparkhaus Cuxhaven: Information über die Tiere und Pflanzen des Wattenmeers
- Nationalpark-Zentrum Wadden Sea Station in Wilhelmshaven: Wissenswertes zur Wattlandschaft und ihren Bewohnern
- Haus des Wattenmeeres in Wilhelmshaven: Vermittelt Wissen über das Ökosystem des Wattenmeeres und dessen Schutz