Breite Füße? - Diese 3 Modelle könnten deine Lieblingsschuhe werden

Du hast breite Füße und die Suche nach dem perfekten Outdoor-Schuh treibt dich regelmäßig zur Verzweiflung? Druckstellen, taube Zehen und Blasen müssen nicht sein! Wir haben uns drei vielversprechende Modelle von Joe Nimble und Altra Running genauer angesehen, die speziell für mehr Platz im Vorfußbereich entwickelt wurden. Erfahre hier, welcher Schuh zu deinem Laufstil am besten passt:

Die Schuhe im Praxistest

Altra Experience Wild 3+ Der Altra Experience Wild 3+ ist ein vielseitiger Trailschuh, der den Spagat zwischen Straße und Gelände meistert. Er kombiniert die typisch breite Altra-Zehenbox mit einer geringen Sprengung von vier Millimeter, was ihn zu einem idealen Einstiegsmodell für Läufer macht, die sich an Schuhe mit niedrigerem Drop herantasten möchten. (Ferse leicht erhöht, Landung auf dem Mittel- oder Vorfuß, ohne die Waden und Achillessehnen sofort maximal zu belasten). Außerdem punktet die "+" Version mit einer Vibram Megagrip Außensohle, die im Vergleich zum Standardmodell noch besseren Halt auf nassen Oberflächen bietet. Preis: 150 € (UVP).

Ralf Bücheler

Bewertung:

sofortiger Komfort ohne Einlaufzeit

gut ausbalanciert mit 4 mm Sprengung

exzellenter Grip durch Vibram Megagrip Sohle

sicherer Sitz im Mittelfuß trotz breiter Zehenbox

Fersenbereich recht weich, Tendenz zum nach innen knicken

Altra Torin 8 GTX Der Altra Torin 8 ist ein stark gedämpfter Allrounder für die Straße, der sich dank seiner stabilen Sohle auch auf unbefestigten Wegen wohlfühlt – für matschige Trails o.ä. ist seine Sohle aber nicht gemacht. Wie für Altra typisch, verfügt er über eine breite, fußförmige Zehenbox und eine Null-Sprengung (Zero Drop), was die natürliche Körperhaltung unterstützen soll. Die GTX-Membran macht ihn zudem zum verlässlichen Partner bei Regen und Nässe. Für extra breite Füße gibt es sogar eine spezielle "Wide"-Version des Schuhs (allerdings ohne GTX) ! Preis: 180€ (UVP).

Ralf Bücheler

Bewertung:

sehr geräumige Zehenbox

sicherer Halt im Mittelfuß- und Fersenbereich

wasserdicht dank Gore-Tex-Membran und überraschend atmungsaktiv

gute Dämpfung für harte Untergründe und lange Distanzen

eher festes Laufgefühl, weniger flexibel im Abrollverhalten

Null-Sprengung (Zero Drop) erfordert eine Eingewöhnungszeit

Joe Nimble Addict Flow Der Joe Nimble Addict Flow ist ein voluminöser Laufschuh, konzipiert für den flexiblen Einsatz von der Haustür bis auf flowige Trails in Wald und Flur. Sein Markenzeichen ist die so genannte "Toefreedom-Philosophie", die deinen Zehen eine fast grenzenlose Freiheit ermöglicht und so für eine natürliche Fußfunktion und Stabilität sorgt. Kombiniert mit einer reaktiven Dämpfung und einer griffigen Vibram-Sohle, verspricht dieser Schuh Komfort und Performance auf langen Strecken. Bei unserem Testmodell war die Passform nicht optimal (Gr. 46 fiel recht groß aus). Anprobieren! Wer breite Füße hat, weiche Schuhe mag und eine extrem starke Dämpfung sucht, wird bei Joe Nimble bestimmt fündig. Preis: 189€ (UVP).

Ralf Bücheler

Bewertung:

Top-Zehenfreiheit durch breite, anatomische Zehenbox

reaktive Dämpfung

zuverlässiger Grip dank Vibram XS Trek Evo Außensohle

Fersenhalt kann bei schmalen Fersen und bergab etwas zu locker sein (kein Schuh für Läufer, die Stabilität in der Ferse brauchen)