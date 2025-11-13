Anmelden
Ausrüstung
Wanderschuhe

Hoka Mafate X: Trailrunningschuh für lange Distanzen

Trailrunningschuh für lange Distanzen
Hoka Mafate X: ideal für ambitionierte Geländeläufe

Wie kein anderer Laufschuhhersteller steht Hoka für supersofte Dämpfung – die auch der für ambitionierte Geländeläufe ausgelegte Mafate X mitbringt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.11.2025
TRAILRUNNINGSCHUH HOKA MAFATE X
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns am Schuh gefallen:

 setzt superweich auf

 top komfortabel

 luftig

 gute Fußgewölbestütze

Das weniger:

 hoher Stand

Der Schuh im Test

Der mächtige Sohlenaufbau entkoppelt einen komplett vom Untergrund. So fliegt man auch ob der starken, tempoforcierenden Sohlenwölbung ("Rockerkonstruktion") unbeirrt über Äste, Schotter, Kastanien & Co. – und fühlt sich trotz fehlender Rückmeldung sicher, denn die überbreite Aufstandsfläche schützt vorm Umknicken und garantiert eine sichere Landung. Die grob und tief profilierte Sohle trägt ihren Teil dazu bei, ebenso der auch dank ausgeprägter Fußgewölbestütze sichere Sitz im Schuh. Das stark luftdurchlässige Mesh sorgt zudem für einen kühlen Fuß, selbst bei Topspeed.

Hoka Mafate X
Hoka

Die technischen Details:

  • Gewicht: 640 g (Paar, Gr. 42)
  • Sohle: Vibram Megagrip
  • Zwischensohle: EVA
  • Laufuntergrund: alpine Trails, Matsch, All-Terrain
  • Stollentiefe: 3,5 mm
  • Sprengung: 8 mm
  • Materialtyp: Synthetik
  • Extras: Logoprint, reflektierende Details, Zehenschutzkappe
  • Test: 4 Monate
  • Preis: 225 €