Hoka Mafate X: Trailrunningschuh für lange Distanzen

Der Schuh im Test

Der mächtige Sohlenaufbau entkoppelt einen komplett vom Untergrund. So fliegt man auch ob der starken, tempoforcierenden Sohlenwölbung ("Rockerkonstruktion") unbeirrt über Äste, Schotter, Kastanien & Co. – und fühlt sich trotz fehlender Rückmeldung sicher, denn die überbreite Aufstandsfläche schützt vorm Umknicken und garantiert eine sichere Landung. Die grob und tief profilierte Sohle trägt ihren Teil dazu bei, ebenso der auch dank ausgeprägter Fußgewölbestütze sichere Sitz im Schuh. Das stark luftdurchlässige Mesh sorgt zudem für einen kühlen Fuß, selbst bei Topspeed.