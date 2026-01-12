Anmelden
Ausrüstung
Wanderschuhe

Leichtwanderstiefel Adidas Terrex Skychaser AX5 Mid im Test

Schrittmacher für wildes Terrain
Der Adidas Terrex Skychaser AX5 Mid im Test

Für die Aussprache der Produktbezeichnung des Leichtwanderstiefels Terrex Skychaser AX5 Mid Gore-Tex Climawarm+ von Adidas braucht es einen langen Atem. Sobald man den Schuh anhat, geht es aber flott voran!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.01.2026
ADIDAS TERREX SKYCHASER AX5 MID
Foto: Frank Wacker

Pro und Contra

Das hat uns am Schuh gefallen:

 bester Grip

 voll geländegängig

 wasserdicht

 warm

Das weniger:

 bei Plusgraden schnell zu warm

 harte Fersendämpfung

ADIDAS TERREX SKYCHASER AX5 MID
Frank Wacker

Der Wanderschuh im Test

Dank superb führender, extrem griffiger Sohle von Reifenhersteller Continental und hervorragendem Halt im Schuh bremsen einen selbst sehr steile, verwurzelte und steinige Trails sowie Schnee und Eis nicht aus. Die eher feste Dämpfung ermöglicht in Kombination mit dem torsionsfesten Unterbau auch beim Queren steiler Hänge eine sehr gute Trittpräzision. Auf längeren Asphaltetappen erfordert der recht kernige Auftritt vor allem hinten an der Ferse allerdings ein wenig Nehmerqualitäten – ausprobieren! Die wasserdichte, atmungsaktive Gore-Tex-Membran hält die Füße trocken, das Futter aus Primaloft-Kunstfasern sorgt auch bei klirrendem Frost von unter minus 15 Grad noch für warme Füße, bei Wanderungen über dem Gefrierpunkt wird es Heißspornen im Schuhinnern allerdings ein wenig warm. Typisch Adidas: Der anfangs recht feste Schaft wird nach ein paar Stunden Eingehzeit noch spürbar geschmeidiger.

Die technischen Daten:

  • Gewicht: 975 g (Gr. 42,5/Paar)
  • Einsatzbereich: Wandern
  • Materialtyp: Synthetik
  • Technologie: GORE-TEX
  • Materialbehandlung: DWR-imprägniert
  • Materialeigenschaften: wasserdicht, atmungsaktiv
  • Test: 1 Monat
  • Preis: 160 €