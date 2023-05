Das hat uns am Rucksack gut gefallen:

Wir konnten keine Mängel am Thule Alltrail X 35l feststellen.

Thule Alltrail X 35l im Dauertest

Thule fertigt den Packsack des Alltrail X aus gewachstem 600D-Polyestercanvas-Gewebe mit 50 Prozent Recycelanteil, das strapazierfähiger ist als Stoffe aus Baumwolleund nach zwei Jahren Einsatz keine Abnutzung zeigt. Über den umlaufenden Zip lässt sich das Hauptfach weit öffnen, im Innern gibt es ein gepolstertes Notebookfach für Geräte mit einem bis zu 15 Zoll großen Bildschirm. Kleinkram findet im Deckel, einer Innentasche, dem Frontfach oder Hüftgurttäschchen Platz. Außerdem zählt eine Regenhülle zum Lieferumfang. Das Tragesystem lässt sich dank höhenverstellbarer Schulterträger an die Statur anpassen und bietet bis zu 12 Kilo Beladung Komfort: Der Alltrail liegt fest, aber bequem an und engt Bewegungen kaum ein. Sehr atmungsaktive Bezugsstoffesorgen für gute Ventilation, so luftig wie ein Netzrückenmodell trägt sich der Alltrail aber nicht. Der Hüftgurt ist für diese Rucksackgröße (Volumen: 37 l) optimal dimensioniert: stabil, aber auch nicht zu wuchtig.