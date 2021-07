Test: Ticket to the Moon Lightest Hammock

Leichte Hängematte für Sommertouren Test: Ticket to the Moon Lightest Hammock

Ultraleicht-Hängematte von Ticket to the Moon im Dauertest ...

Das hat uns gefallen:

klein wie eine Banane verpackbar

sehr leicht

hohe Tragelast (150 kg)

simple Montage

durch den dünnen Stoff wird's fix kalt in der Hängematte

Verpackt hat die leichteste Hängematte des indonesischen Herstellers Ticket to the Moon die Form und Größe einer dicken Banane – und wiegt mit 235 Gramm auch kaum mehr. Mit den serienmäßigen Karabinern lässt sich die Lightest Hammock über Leiterbänder (»Daisychain«) so einfach wie zuverlässig anbringen und in mehreren Stufen spannen. Die Maße der Liegefläche können sich sehen lassen (320x140 cm), ebenso die Traglast von 150 Kilo. Der ultrafeine Nylonstoff der Hängematte bietet allerdings keinen Schutz vor Kälte – ist bei Wärme aber umso angenehmer.

Ticket to the Moon

Die technischen Details der Lightest Hammock:

Gewicht: 235 g

Maße: 320 x 140 cm

Gesamtlänge: 320 cm

3-Millimeter-HMPE / PE-Schlaufen

Dreifachnähte

Nylonmaterial

Express Setting Bag

Tasche an der Seite der Hängematte

10 Jahre Garantie

(alles Herstellerangaben)

Dauertest: 14 Monate

Preis (UVP): 69,95 Euro

