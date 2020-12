Kauftipp 12/2020 Test: Sea to Summit ACIII Daunenschlafsack

Der Sea to Summit ACII Schlafsack überzeugte in unserem dreimonatigen Test auf ganzer Linie. Alle Ergebnisse findet ihr hier...

Was uns gefällt:

isoliert stark

komfortabelstes Modell seiner Klasse

hochwertige & angenehme Materialien

gute Belüftungsmöglichkeiten

Was uns nicht gefällt:

mit 1,3 kg nichts für Grammzähler

Der Sea to Summit Ascent ACIII ist ein dicker, rundum komfortabler Daunenschlafsack. Dank der prallen Daunenfüllung (750 g) wärmt der Sea to Summit Ascent ACIII Frostbeulen bis minus fünf Grad, kältefeste Personen können ihn bis minus 13 Grad einsetzen. Die hochwertige Daune (Bauschkraft: 750 cuin) stammt aus artgerechter Haltung (RDS-Standard) und ist wasserabweisend imprägniert. Über den Extra-Reißverschluss am breiten Fußteil lässt sich dieser Sea to Summit-Schlafsack optimal belüften und zur Decke öffnen.

Sea to Summit

Praktisch: Die Oberseite des Sea to Summit Ascent ACIII lässt sich ebenfalls wegklappen, denn er bietet neben dem Standard-Reißverschluss einen kurzen Zweit-Zip (Länge: 64 cm) auf der anderen Schulterseite – ein Vorteil für alle, die die Decke runterschieben, wenn ihnen zu warm wird.

Weitere Stärken des Sea to Summit Ascent ACIII: Weiche Stoffe, kuscheliger Wärmekragen und eine dicke, komfortable Kapuze.

Testfazit: Es gibt leichtere Daunenschlafsack-Modelle in dieser Klasse, doch kein komfortableres. (OUTDOOR Kauftipp 12/2020)

Die technischen Daten im Überblick:

Gewicht: 1310 Gramm

Packmaß: Ø 19 x 25 cm

Füllung: Daune (Bauschkraft: 750 cruin)

20D Nylon Hülle

Schnitt: Mumienschlafsack

Separater Reisverschluss im Fußbereich

Kurzer Zweit-Zip (Länge: 64 cm) im Schulterbereich

(alles Herstellerangaben)

Temperaturbereich: -5 / -13 Grad

Ausprobiert: 3 Monate

Preis: ab 420 Euro (Preisvergleich siehe unten)

Herstellervideo (englisch):

Noch unschlüssig ob Daunen- oder Kunstfaserschlafsack?

Dann hör doch mal in unseren Podcast rein:

Weitere Schlafsack-Kauftipps hier: