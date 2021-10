Schlafsack mit Moskitonetz Test: Grüezi Bag Survival

Im Survival-Schlafsack von Gruezi Bag stecken Kunstfasern und Wolle, was zu einem top Schlafkomfort führt – auch beim Biwakieren ...

Was uns am Grüezi BagSurvival gefallen hat:

angenehmes Schlafklima

gute Belüftung

Kopfteil mit Moskitonetz

Was uns weniger gefallen hat:

Reißverschlussleiste etwas spürbar

Grüezi Bag überrascht immer wieder mit innovativen Ideen. Im neuen Schlafsack "Biopod Wolle Survival" stecken Kunstfasern und Wolle. Letztere schafft in Kombination mit den weichen, höchst atmungsaktiven Stoffen ein sehr angenehmes, trockenwarmes Schlafklima. Am Kopfteil lässt sich ein durch drei Kunststoffbögen aufgestelltes Moskitonetz anzippen, was vor allem "Draußenschläfer" freuen wird. Der ab den Unterschenkeln auf der Oberseite verlaufende Zip ermöglicht eine gute Belüftung. Testurteil: Sehr gut

Bedienung/Features: Kopfteil mit Moskitonetz. Reißverschlüsse und Züge lassen sich ordentlich handhaben.

Kopfteil mit Moskitonetz. Reißverschlüsse und Züge lassen sich ordentlich handhaben. Schlafkomfort: Der Wollschlafsack ist geräumig geschnitten, bietet ein erstklassiges Schlafklima, weiche Stoffe. Nur die Zipleiste spürt man etwas. Kapuze und Wärmekragen sind bequem.

Der Wollschlafsack ist geräumig geschnitten, bietet ein erstklassiges Schlafklima, weiche Stoffe. Nur die Zipleiste spürt man etwas. Kapuze und Wärmekragen sind bequem. Sonstiges: Der Schlafsack passt bis 1,85 m – er ist auch als extrabreite, überlange XXL-Version erhältlich (1950 g, 340 €). Die Wolle stammt aus artgerechter Haltung; Herkunft: Alpen.

Der Schlafsack passt bis 1,85 m – er ist auch als extrabreite, überlange XXL-Version erhältlich (1950 g, 340 €). Die Wolle stammt aus artgerechter Haltung; Herkunft: Alpen. Testfazit: Dank Moskitokopfnetz hält dir der recht schwere Gruezi Bag Survival Insekten vom Leib. Er empfiehlt sich für alle, die gerne ohne Zelt schlafen.

Gruezi Bag

Die technischen Daten im Überblick:

