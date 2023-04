In diesem Artikel:

Das hat uns am Gaskocher gut gefallen:

Wir konnten keine Mängel am Fusion Trek feststellen.

Soto Fusion Trek im Dauertest

Gaskocher mit Standfüßen gibt es einige, sie alle kosten weniger als 116 Euro – genau so viel verlangt Soto für den in Japan gefertigten Fusion Trek. Dass er dennoch jeden Euro wert ist, hat er nun im Dauertest bewiesen. Anders als die meisten Konkurrenzmodelle verfügt er über einen sehr gut arbeitenden Druckregulator, der die Leistung auch bei kalten/fast leeren Kartuschen aufrecht hält. Er bringt mit unter vier Minuten den Liter Wasser (10 °C) im Nu zum Sieden, trägt selbst Wokpfannen sicher und lässt sich fein dosieren. Gedrosselt verbraucht er weniger als Vergleichsmodelle, feuert zudem viel flächiger, was die Anbrenngefahr senkt. Ebenfalls top: seine geschmeidige Brennstoffleitung, der gute Windschutz und die top Verarbeitung. Verschleißerscheinungen nach zwei Jahren: keine.