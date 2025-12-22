Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Ausrüstung
Zubehör

Silva Free 900S im Test: Leicht, modular und ausdauernd

Ein helles Köpfchen
Silva Free 900S im Test

Mit der Free-Serie hat Silva ein Stirnlampensystem entwickelt, das Flexibilität und Leistung vereint, vom nächtlichen Trailrun bis zur Skitour.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.12.2025
Als Favorit speichern
Silva Stirnlampe
Foto: Silva

Pro und Contra zur Silva Free 900 S

 top Handling

 Modulbau

 starke Leuchtkraft

 Läufern könnte ein Rücklicht fehlen

Silva Free 900 Stirnlampe
Silva

Mit 900 Lumen Leuchtkraft und abnehmbarem Akku kombinieren die beiden Modelle S und XXS hohe Performance mit ultraleichtem Tragekomfort.

Die Stirnlampe im Test

Mit der Free-Serie bietet Silva Stirnlampen in Modulbauweise an. Lampenkopf wie Akku lassen sich vom bequem sitzenden Stirnband (mit integriertem Kabel!) abklicken und an einem optionalen Helm- oder Lenkerhalter anbringen. Auch kann der Akku so frostsicher in der Jacke getragen werden, was das Gewicht am Kopf reduziert. Die bisherigen drei kräftigen Strahler (1200 bis 3000 Lumen) sind jetzt um die leichte Free 900 S erweitert worden. Sie wendet sich vor allem an Läufer. Der Newcomer brilliert mit einfachem Handling und einer tollen Ausleuchtung in vier Leuchtmodi. Das Licht reicht über 100 Meter weit und strahlt dank kombinierbarem Nah- und Fernlicht ("Intelligent Lightning") bis vor die Füße. Zudem gefällt die effektive Belüftung, die "Kleine" wird selbst bei langen Läufen kaum warm und strahlt im mittleren Leuchtmodus fast sechs Stunden lang.

  • Preis: 134,99 Euro
  • Gewicht: 191 Gramm
  • Maximale Akkulaufzeit: 1,5-2 Stunden