Silva Free 900S im Test: Leicht, modular und ausdauernd

Die Stirnlampe im Test

Mit der Free-Serie bietet Silva Stirnlampen in Modulbauweise an. Lampenkopf wie Akku lassen sich vom bequem sitzenden Stirnband (mit integriertem Kabel!) abklicken und an einem optionalen Helm- oder Lenkerhalter anbringen. Auch kann der Akku so frostsicher in der Jacke getragen werden, was das Gewicht am Kopf reduziert. Die bisherigen drei kräftigen Strahler (1200 bis 3000 Lumen) sind jetzt um die leichte Free 900 S erweitert worden. Sie wendet sich vor allem an Läufer. Der Newcomer brilliert mit einfachem Handling und einer tollen Ausleuchtung in vier Leuchtmodi. Das Licht reicht über 100 Meter weit und strahlt dank kombinierbarem Nah- und Fernlicht ("Intelligent Lightning") bis vor die Füße. Zudem gefällt die effektive Belüftung, die "Kleine" wird selbst bei langen Läufen kaum warm und strahlt im mittleren Leuchtmodus fast sechs Stunden lang.