Synthetikschlafsack im Check Sea to Summit Trailhead im Praxistest

Pro und Contra zum Synthetikschlafsack Trailhead

Das hat uns am Trailhead gefallen

leicht und klein verpackbar

recht warm

viel Platz für Knie und Beine

günstiger Preis

Weniger gut

Handhabung der Kapuze

Der Trailhead im Praxistest

Sea to Summit Als Traumpartner zum Spartarif zeigte sich der Trailhead im Praxistest.

Wer gerne ohne Zelt unter freiem Himmel übernachtet oder in verregneten Regionen auf Tour geht, packt am besten einen Kunstfaserschlafsack in den Rucksack: Er isoliert auch noch, wenn er tagelang nicht ordentlich getrocknet werden kann. Dank immer leistungsstärkerer Füllungen gibt es schon für recht wenig Geld funktionelle Modelle wie den Sea to Summit Trailhead THII.

Sea to Summit Der Synthetikschlafsack punktet mit seinem geringen Gewicht und dem kleinen Packmaß.

Er bringt nur gut ein Kilo auf die Waage, punktet mit kleinem Packmaß (6,5 l) und bietet durch die fast rechteckige Form von den Hüften an abwärts mehr Platz als klassische Mumienschlafsäcke. Durch einen extra Zip unten am Fußteil lässt er sich wie eine Decke aufklappen. Kältefeste Schläfer hält er bis null Grad warm – was Isolationsmessungen mit einer Wärmebildkamera untermauern. Die Einstellung der Kapuze erfordert aber Fingerspitzengefühl, bis sie zugfrei sitzt. Diese Zeit sollte man sich nehmen, sonst strömt warme Luft aus dem Innern, weil Sea to Summit den Wärmekragen weglässt – der in lauen Nächten nur im Weg wäre. Vom Trailhead gibt es auch eine rund 20 Prozent schwerere extrabreite Version.

Sea to Summit Der Schlafsack kann dank seiner ganzseitigen Zipper als Decke genutzt werden.

Die technischen Daten des Sea to Summit Trailhead:

Gewicht: 1055 g

Packmaß: 6,5 l

WaveLoft Konstruktion

Material: Obermaterial 100% Nylon, Innenmaterial 100% Nylon, Füllmaterial 100% Polyester

Tapered Rectangular Schnitt

Ein ganzseitiger Zipper + weiterer Zipper an Fußbox

Reißverschlusskanal mit Anti-Snag

Auch als Decke verwendbar

Inklusive 70D Nylon Kompressionssack

In den Varianten Regular, Regular Wide, Long erhältlich

(alles Herstellerangaben)

Ausprobiert: 3 Monate

Preis: knapp 130 Euro

Weitere Eindrücke des Trailhead im englischen Herstellervideo

