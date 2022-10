Daunenschlafsack im Dauertest Rab Mythic Ultra 180

Pro und Contra zum Rab Mythic Ultra 180

Das gefiel uns am Schlafsack:

Wärme-Gewichts-Verhältnis

Futter

Schlafklima

Packmaß

Qualität

Nässebeständigkeit

Das weniger:

Preis

Seitenzipper (sehr kurz)

Rab Leicht und überzeugend auf Tour: der Daunenschlafsack von Rab.

Rab Mythic Ultra 180 im Praxistest

550 Euro sind viel Geld für einen Schlafsack, der »nur« bis zirka drei Grad warm hält. Doch wer jedes Gramm zählt und auf eine faire Produktion Wert legt (Made in UK), erhält mit dem Rab Mythic Ultra einen exzellent verarbeiteten, ultraleichten, langlebigen und vielseitigen Schlafsack. Vielseitig, weil die wasserabweisende Gänsedaune (RDS-zertifiziert, 900er-Bauschkraft) sogar zweiwöchige Schlechtwetter-Zelttrips ohne Leistungseinbußen mitmacht – und selbst in lauen Nächten für ein trockenes Schlafklima sorgt. Das liegt auch am seidigen, wärmereflektierenden Futterstoff. Einziges Manko neben dem Preis: der nur zehn Zentimeter lange Seitenzip. Rein und raus braucht hier etwas Zeit (und Beweglichkeit).

Die technischen Daten des Daunenschlafsacks