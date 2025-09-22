Leichtmut The Ranger: Kameratasche nach Mass

Die Kameratasche im Test

Die perfekte Kameratasche ist leicht, wasserdicht, gut gepolstert und lässt sich auch an Rucksackschultergurten befestigen – so wie die Modelle von Leichtmut. Jakob Muth, Gründer der Einmann-Firma, stellt jede Tasche in Handarbeit her: aus hochfesten, ultraleichten Stoffen – auch in Wunschmaßen und -farben. Wir haben das Modell Ranger mit zum Wandern und auf Hochtour genommen – und sind begeistert: vom Gewicht, Handling (Magnet-Rollverschluss!), Schutzwirkung und Befestigung.