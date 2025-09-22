Anmelden
Leichtmut The Ranger: Kameratasche nach Mass

Leichtmut The Ranger
Schutzraum nach Mass

Die perfekte Kameratasche ist leicht, wasserdicht, gut gepolstert und lässt sich auch an Rucksackschultergurten befestigen.

22.09.2025
Tested on Tour - Fototasche The Ranger von Leichtmut
Foto: Leichtmut

Pro und Contra

Das hat uns an der Leichtmut The Ranger gefallen:

 leicht

 robust

 individualisierbar

 top Qualität

 handgefertigt

Die Kameratasche im Test

Die perfekte Kameratasche ist leicht, wasserdicht, gut gepolstert und lässt sich auch an Rucksackschultergurten befestigen – so wie die Modelle von Leichtmut. Jakob Muth, Gründer der Einmann-Firma, stellt jede Tasche in Handarbeit her: aus hochfesten, ultraleichten Stoffen – auch in Wunschmaßen und -farben. Wir haben das Modell Ranger mit zum Wandern und auf Hochtour genommen – und sind begeistert: vom Gewicht, Handling (Magnet-Rollverschluss!), Schutzwirkung und Befestigung.

Leichtmuth The Ranger
Leichtmuth

Jakob Muth, Gründer der Firma Leichtmut, stellt jede Tasche in Handarbeit her.

Die technischen Details

  • Gewicht: 125 g (mit Befestigung)
  • Test: 4 Monate
  • Preis: ab 149 €