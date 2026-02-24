Kein Auto mehr? Diese Lastenräder überraschen im Test

Entsprechend vielfältig präsentiert sich auch der Markt der E-Cargobikes: Unterschiedliche Rahmenkonzepte wie Long John, Longtail oder dreirädrige Trikes konkurrieren mit variablen Aufbauten, starken Mittelmotoren und modularen Zubehörlösungen. Doch welches Cargobike nehmen?

Welches E-Lastenrad bewährt sich im täglichen Einsatz, bleibt auch mit Zuladung stabil und bietet ein überzeugendes Gesamtpaket aus Fahrkomfort, Sicherheit und Reichweite? – Wir haben uns fünf interessante Modelle namhafter Hersteller herausgepickt und in der Praxis getestet.

Welches Lastenrad ist das richtige für mich? Je nach Einsatzbereich empfehlen sich unterschiedliche Lastenrad-Typen: Beim Long John (Frontloader) sitzt der Fahrer hinten und die Last wird vorne befördert. Das Longtail transportiert die Waren auf seinem langen Heck, während der Fahrer vorne sitzt. Und das Cargobike-Trike hat vorne zwei Räder, dadurch wird die Last vorne gleichmäßig verteilt.

Diese E-Cargobikes können wir empfehlen

Oder wie wäre es mit einem Rad-Anhänger?