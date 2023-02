In diesem Artikel: Zusammenarbeit mit Gore-Tex

Handschuh-Tipps von Hestra

Mehr über Hestra

Hände stehen bei Hestra an erster Stelle. Seit 80 Jahren entwickeln die Schweden Handschuhe, die Wärme, Schutz und Fingerspitzengefühl bei den unterschiedlichsten Bedingungen bieten. Heute umfasst das Sortiment mehr als 400 Modelle. Es mag viel klingen, aber Menschen und Hände sind unterschiedlich und genau deshalb werden unterschiedliche Handschuhe benötigt. Der Ursprung der langen Tradition liegt dabei in den Holzwäldern des Hochlandes in der schwedischen Provinz Småland. Dort ließen sich Gründer Martin Magnusson und seine Familie nieder, wo er 1936 mit der Herstellung von Handschuhen begann. Magnusson richtete seine Werkstatt in einem Bauernhaus ein und begann mit der Herstellung von Handschuhen für die örtlichen Holzfäller. 1937 wurde dann in der Nähe eine Skipiste angelegt und mit zunehmender Popularität sah Magnusson einen neuen Markt für seine hochwertigen, strapazierfähigen Handschuhe. Seine Söhne Lars-Olofs und Göte waren begeisterte Skifahrer und begannen bereits als Teenager im Familienunternehmen mitzuarbeiten. Mit zunehmender Popularität des Skisports in Schweden und dem Engagement der Söhne sowie Schwager Lennart sprang Hestra in den 1960er-Jahren auf den Zug auf. Seitdem sind zwei weitere Generationen der Familie Magnusson in das Unternehmen eingetreten: Svante und Claes, die mit Skiern und Handschuhen aufgewachsen sind, und aktuell ihre Söhne Niklas, Jacob, Anton und Jonas. Und obwohl das Unternehmen heute auf der ganzen Welt präsent ist, vier Fabriken besitzt und Handschuhe für Sport, Mode und professionelle Zwecke herstellt, hat sich bei Hestra kaum etwas verändert. Hände und Handschuhe bleiben im Fokus und (der Ort) Hestra ist nach wie vor die Heimat des Familienunternehmens.

Zusammenarbeit mit Gore-Tex Um ihren Kunden höchste Ansprüche an Funktionalität und Komfort zu garantieren, arbeitet Hestra bereits seit vielen Jahrzehnten mit der Marke Gore-Tex zusammen. Die vielseitigen Kollektionen zeigen eine Reihe von hochfunktionellen Ski- und Outdoor-Handschuhen, die durch die Verwendung der Gore-Tex-Membran dauerhaft wasser- und winddicht sind. Genau wie im Cross-Country-, Biking- und Multisport-Bereich kommt bei Hestra Handschuhen auch die Gore-Tex Infinium™ Technologie zum Einsatz, die Wind- und Wasserdichtigkeit mit hoher Atmungsaktivität verbindet und so den Anforderungen des jeweiligen Sports gerecht wird. Denn sowohl Hestra als auch Gore-Tex haben das Ziel verantwortungsbewusstes Handeln und höchste Produktleistung zu kombinieren. Ab diesem Winter wird zudem die Gore-Tex ePE-Membran in ausgewählten Hestra-Handschuhen verwendet: ein neue Materialplattform, welche einen geringeren ökologischen Fußabdruck hat und frei von umweltschädlichen PFCs ist. Gleichzeitig soll durch das GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™-Versprechen ein dauerhafter Rundumschutz sichergestellt werden.

Handschuh-Tipps von Hestra 1. Fürs Langlaufen: Hestra Windstopper Active Grip 5-Finger

Hestra Hestra Windstopper Active Grip 5-Finger, erhältlich in den Größen: 5-11; Preis: 49 Euro.

Der Windstopper Active Grip 5-Finger ist ein kurzer, ungefütterter Langlaufhandschuh mit Innenhand und einem winddichten, atmungsaktiven 3-Lagen-Gewebe. Das strapazierfähige Stretchmaterial auf der Handfläche sorgt für guten Tragekomfort und Grip. Die wenigen Nähte in der Innenhand minimieren das Risiko von Scheuerstellen bei langen Sessions mit Stöcken. Der Daumen hat einen Nasenwischer aus Vlies und eine Neoprenmanschette, die das Handgelenk komfortabel umschließt. Durch den Einsatz des GORE-TEX Infinium™-Stretchgewebes ist der Windstopper Active Grip 5-Finger Handschuh atmungsaktiv und winddicht, wodurch er sich perfekt fürs Langlaufen, Trailrunning und andere hochintensive Outdoor-Sportarten eignet.

alltimelaura /T.Haertig Auch Bloggerin "alltimelaura" ( instagram.com/alltimelaura ) trägt die Hestra Windstopper-Handschuhe gerne auf ihren Touren.

2. Für die Ski-Piste & Skitouren: Hestra Ergo Grip Active 5-Finger

Hestra Hestra Ergo Grip Active 5-Finger , erhältlich in den Größen 6-11. Preis: 100 Euro.

Der Ergo Grip Active 5-Finger ist ein geschmeidiger, strapazierfähiger und vielseitiger 5-Finger-Handschuh aus Leder für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten das ganze Jahr über. Dieser Handschuh verfügt über Ergo Grip – ein patentiertes Design an den Nähten, um die Bewegungsfreiheit der Hand zu optimieren. Das in Hestras strapazierfähigem Material eingenähte Ziegenleder mit dünnem Fleecefutter, sorgt dafür Feuchtigkeit von der Hand abzuleiten. Der Handrücken ist aus winddichtem Gore-Tex Infinium™ Stretchmaterial mit außergewöhnlicher Atmungsaktivität. Ein perfekter Begleiter für Wanderungen, zum Jagen oder Angeln von Frühjahr bis Herbst – und ebenso funktional bei hoher Aktivität im Winter, beim Skitourengehen, Nordic Skifahren oder Backcountry-Skifahren.

jonihedinger Für Fotograf und Filmemacher Joni Hedinger ( instagram.com/jonihedinger ) ist der Hestra Ergo Grip Active 5-Finger Handschuh der ideale Begleiter auf Skitouren.

3. Für Wintertouren aller Art: Hestra Army Leather Gore-Tex Mitt

Hestra Die Hestra Army Leather Gore-Tex-Fäustlinge ​kosten 170 Euro - sind aber auch als 3- und 5-Finger-Modell erhältlich.

Der Hestra Army Leather Gore-Tex Mitt ist ein warmer, atmungsaktiver und wasserdichter Fäustling, der dank Einsatz einer Gore-Tex Membran atmungsaktive sowie wasserdichte Eigenschaften mit sich bringt und so zum Skifahren bei widrigen Wetterbedingungen geeignet ist. Die Fäustling-Version bietet viel Platz für isolierende Luft – ideal bei Kälteanfälligkeit der Finger. Eingenäht in den Handschuh ist das strapazierfähige Ziegenleder und Polyamidgewebe mit vorgebogenen Fingern für Komfort und einen optimalen Stockgriff. In Tests schnitt das Modell dank seines Designs und den durchdachten Features schon oft als Favorit ab. Ein praktischer Begleiter auf Skitouren und Abenteuern im hochalpinen Gelände – und dank des hohen Bündchens mit Schneefang auch perfekt fürs Skifahren im Pulverschnee.

ninagigele Skiguide und Influencerin Nina Gigele ( instagram.com/ninagigele ) schwört bei ihren Winterabenteuern auf die robusten Fäustlinge Hestra Army Leather Gore-Tex Mitt.

