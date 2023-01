Winterzeit ist Wollzeit

Zwischen November und März steht kein anderes Material bei Outdoorern höher im Kurs. Erst recht nicht, wenn es von der ursprünglich aus Afrika stammenden Feinwollrasse stammt: dem Merinoschaf. Seine Härchen sind besonders dünn und kratzen nicht so schnell auf der Haut wie die seiner Verwandten aus dem Norden – weshalb das Garn fast ausschließlich zu Unterwäsche versponnen wird. Hier hemmt es – da antibakteriell – nicht nur die Entstehung von Körpergerüchen, sondern nimmt auch viel Schweiß direkt im Garn auf. Und zwar mit bis zu 35 Prozent deutlich mehr als Synthetikfasern (0 bis 5 Prozent). Dadurch bleibt die Haut trocken – und mollig-warm. Doch sind Funktionsshirts nicht die einzigen Outdoor-Bekleidungsstücke, in denen Wolle zum Einsatz kommt. So besteht der EIDE Rewool Biosole Schuh von Icebug (siehe Bild oben) fast komplett aus recycelten (Woll-)Materialien. Die gefilzte Wolle im Obermaterial wird aus Upcycling-Überschüssen der Woolpower-Bekleidungsproduktion hergestellt. Des Weiteren wird recycelter Plastikmüll und ausrangierte Fischernetze für die stylischen Icebug-Schuhe verwendet. So hat der Schuh laut Hersteller insgesamt einen CO2-Fußabdruck von nur 7,8 kg, was einer der niedrigsten in der gesamten Schuhindustrie entspricht. Dank der hervorragenden natürlichen Eigenschaften von Wolle ist der Eide mit geruchshemmenden und thermoregulierenden Funktionen ausgestattet: Das Material wirkt kühlend, wenn es warm ist und wärmt, wenn es kalt ist. Welche Produkte aus Wolle oder mit großem Woll-/Merino-Anteil wir noch empfehlen können, erfahrt ihr hier: