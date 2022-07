GPS-Fahrradcomputer Garmin Edge 1030 Plus im Test

Pro und Contra zum Garmin Edge 1030 Plus

Das gefällt uns am Edge 1030 Plus:

heller Monitor

üppige Navigations- und Trainingsfunktionen

großes Kartenangebot

Das gefällt uns weniger:

kein Slot für Speicherkarten

Bestellbar hier im Partnershop

Das Edge 1030 Plus im Test

Garmin Im Test konnte uns der GPS-Fahrradcomputer von Garmin bis auf den fehlenden Slot für Speicherkarten voll überzeugen.

Obwohl kein Schnäppchen, zählt der Edge 1030 Plus zu den beliebtesten Bikecomputern von Garmin. Aus gutem Grund, lockt der noble GPS-Tacho mit seinem großen, hellen Touch-Display doch mit einer Funktionsfülle, wie sie kein anderes Modell auf dem Markt bietet. So können etwa Sportler auf ausgeklügelte, sogar professionelle Ansprüche erfüllende Features bei der Gestaltung, Steuerung und Analyse von Training und Wettkampf zurückgreifen. Tourenbiker kommen dank vorinstallierter Karten (auf Basis von Open- StreetMaps) von Europa und weiteren Regionen ebenfalls voll auf ihre Kosten – zumal Autorouting und Zielführung mit Abbiegehinweisen mit an Bord sind. Via Handy lassen sich sogar Tourenvorschläge aus dem Netz direkt an das Funktionswunder senden.

Garmin Klein aber oho: im Edge 1030 Plus stecken mehr Funktionen als in jedem anderen Modell auf dem Markt.

Also der perfekte Bikecomputer? Nicht ganz: Wer bereits käufliche Garminkarten auf MicroSD-Chip wie die Topo Deutschland Pro oder die Alpenvereinskarten besitzt, kann diese nicht mehr nutzen, fehlt im Gegensatz zu anderen Garmin-Navis doch ein Slot für Speicherkarten. Hier wird die Neuanschaffung als Download auf den Edge nötig. Schade, denn sonst bleiben in puncto Ausstattung keine Wünsche offen – ob Höhenmesser, Kompass oder Thermometer.

Die technischen Daten des Bikecomputers

Gewicht: 125 g

Abmessungen: 58 x 114 x 19 mm

Touchscreen

Batterielaufzeit: 24 Stunden

Wasserdichtigkeit: IPX7

32 GB interner Speicher

Synchronisierte Indoor- oder Outdoor-Trainings

Trainingsanweisungen

inReach-Kompatibilität mit Notruffunktion

Höhenmesser

Thermometer

Kompass

Nachrichten vom Telefon direkt auf dem Display

Lieferumfang: Edge 1030 Plus. Halterung (Standard- und Aero-Halterung), USB-Kabel, Befestigungsband, Handbuch

(alles Herstellerangaben)

Preis: um 550 Euro – aktuell für knapp 500 Euro im Angebot

Weitere Eindrücke des Edge 1030 Plus im Herstellervideo

