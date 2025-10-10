Die besten selbstaufblasbare Isomatten aus unseren Tests

Selbstaufblasbare Isomatten sind eine clevere Lösung für alle, die nicht auf Komfort verzichten möchten, aber auch keine Lust auf langwieriges Aufpumpen oder unhandliche Matten haben. Einfach das Ventil öffnen, kurz warten und schon entsteht eine komfortable Liegefläche, die sich wie von selbst aufbaut. Damit steht einer entspannten Nacht unter freiem Himmel nichts mehr im Weg.