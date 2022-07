Bikepacking-Ausrüstung 3 Satteltaschen im Test

Sehr gut

Vaude Trailsaddle

Fazit: Ideal für alle, die eine unkomplizierte Satteltasche mit entnehmbaren Packsack suchen.

Pro und Contra zur Vaude Trailsaddle Satteltasche:

entnehmbarer Packsack

preisgünstig

wasserdicht

sehr einfache Montage

wiegetrittfester Sitz

passt an jeden Sattel

kein Auslassventil am Packsack

Spannriemen können sich manchmal etwas lockern

Vaude setzt bei der Trailsaddle Satteltasche auf eine carbonverstärkte Aufnahme mit separatem Rollsack. Zum Packen lässt er sich herausnehmen, auch lassen sich weitere Dinge wie ein kleines Schloss mit zum Packsack in die Aufnahme stecken. Praktisch ist das vor allem bei der Ankunft am Lagerplatz, wo man einfach den Sack herauszieht und zum Beispiel mit ins Zelt nimmt, anderntags in Ruhe vollstopft und vor dem Losdüsen einfach wieder in die Aufnahme steckt. Anschließend zieht man die zwei Spannriemen der Ausnahme fest und komprimiert so den Packsack, der übrigens auch wasserdicht ist. Leider fehlt ihm ein Ventil, so dass er sich beim Zurollen aufbläht und man die Luft etwas fummelig über den Rollfalz entweichen lassen muss. Das Anbringen an den Sattel fällt beim Vaude-System noch etwas einfacher als bei der Cyclite Saddle Bag 01 (siehe unten), auch sitzt die Vaude Trailsaddle noch etwas fester und schlackert selbst im Wiegetritt nicht. Dafür ist sie aber auch etwas schwerer und kleiner als die Cyclite.