Wer sich einen Gesamteindruck von seiner imposanten Erscheinung verschaffen will, muss selbst einmal ins Wallis reisen und den Berg umrunden, einen Hubschrauber mieten oder gleich selbst auf den Gipfel des Matterhorns steigen. Da Letzteres eher Alpinisten und Bergsteigern vorbehalten bleibt, stellen wir euch hier drei Bergwanderungen vor, auf denen ihr auch ohne große Klettererfahrung das Matterhorn genießen könnt.

Per Klick auf die Links unten erfahrt ihr noch mehr über die einzelnen Touren, könnt kostenlos GPS-Daten herunterladen und findet Höhenprofile und Bildmaterial zu den einzelnen Wanderungen.

Auf dem Matterhorn Trail nach Zermatt

Der "Matterhorn Trail" führt thematisch ganz dicht an den Berg heran. An sein Wesen, seine Entstehungsgeschichte, seine Sagen und Legenden. Auf dem Weg liegen idyllische Kapellen am Schwarzsee und in Zmutt, er bietet einen guten Blick auf die Matterhorn Nordwand und viele Informationstafeln in Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch. Die Tour startet an der Bergstation Schwarzsee und führt via Stafelalp - Zmutt hinunter nach Zermatt. Strecke: 9,8 km, Dauer: ca. 3 Std.

Hörnliweg zur Hörnlihütte

Wer in Zermatt ist, sollte diesen Weg mindestens einmal unter die Füße nehmen. Er führt Bergwanderer vorbei am idyllischen Schwarzsee mit Kapelle hinauf zur Hörnlihütte und wieder zurück. (4,3 km, ca. 2h - ungefähre Wanderzeit für den Rückweg zur Bergstation: 1 h 30). Eine Übernachtung in der Hörnlihütte ist natürlich ebenfalls möglich (Reservierung notwendig, ca. 150 Franken pro Nacht!). Sie dient auch als Basecamp für eine Matterhorn-Besteigung über den Hörnligrat.

Tour Monte Rosa - Matterhorn

Wer viel Zeit - und vor allem Kondition - mitbringt, sollte über die Rundtour um das Monte Rosa-Massiv nachdenken. Diese Wanderung gehört zu den schönsten Mehrtagestouren, die Bergwanderer im Alpenraum unternehmen können. Die Tour Monte Rosa - Matterhorn ist in neun Etappen aufgeteilt, die Bergwanderer auch als einzelne Tagestouren gehen können. Start und Ziel ist Zermatt. Die Tour geht über den Theodulpass nach Italien, über den Monte Moro zurück in die Schweiz und über Grächen zurück nach Zermatt. Natürlich lässt sich die Trekkingtour auch andersrum begehen oder von einem anderen Etappenort aus starten.

