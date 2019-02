Die Isomatte ist für eine gute Nachtruhe so wichtig wie der Schlafsack, muss sie doch Wurzeln oder Steine glattbügeln und Kälte abhalten. Innovative Entwicklungen wie mit Daunen und Kunstfasern gefüllte Leichtluftmatratzen sorgten in den letzten Jahren für einen Boom: Noch nie gab es so viele unterschiedliche Isomatten-Modelle. Doch nicht alle Isomatten funktionieren wie von den Herstellern versprochen und selbst die ausgereiftesten besitzen mehr oder weniger ausgeprägte Stärken.

Am unempfindlichsten sind Schaumstoffmatten – ideal für alle, die ohne Zelt draußen übernachten oder wenn eine Horde Kinder durchs Zelt tobt. Gute Modelle (Relags) kosten unter 20 Euro, die Therm-a-Rest Z-Lite (ca. 40 Euro) bietet mehr Komfort. Noch bequemer sind die mit Luft gefüllten Isomatten.

Der Preistipp unter den Isomatten heißt Exped Sim 3.8 (60-100 Euro), Grammzähler greifen zur ultraleichten Therm-aRest Neoair, während Sea to Summit mit der Comfort Plus Insulated einen feinen Allrounder liefert. Die beste Wahl für wochenlange Wildnistreks und den Ganzjahreseinsatz ist die Exped Downmat TT.

Weitere Top-Isomatten findet ihr weiter unten

Video-Ratgeber Isomatten

In unserem Ratgeber-Video zum Thema Isomatte erklärt euch outdoor-Tester Frank Wacker die Unterschiede bei den modernen Isomatten:





Isomatten-Typen & die besten Isomatten aus unseren Tests

Selbstaufblasende Isomatten

Sie gehören heute zur Standardausrüstung. Gute selbstaufblasende Isomatten ver­bin­den Komfort und Isolation. Sie wiegen in der Regel nur rund 0,5 bis 1 Kilogramm und sind schnell ausgerollt bzw. wieder verpackt. Meiden Sie solche mit durchgestanzten Schäumen – diese Matten isolieren kaum.

Synthetik- oder Daunenmatten

Genial: Der Hersteller Exped füllt Luftmatratzen mit Dau­ne (Downmat) oder Kunstfasern (Synmat), deshalb isolieren beide Mattentypen hervorragend. Außerdem sind diese Isomatten sehr bequem, dazu verhältnismäßig leicht. Kräftige Personen und unruhige Schläfer liegen mit den breiten DLX-Versionen richtig.

Isomatten für Grammjäger

Spielt das Gewicht die entscheidende Rolle, führt kein Weg an ­einer festen Isomatte vorbei (Schaumstoffmatten). Nachteile sind der geringe Schlafkomfort und das sperrige Packmaß. Empfehlenswert ist beispielsweise die Thermarest Z-Lite Isomatte.

In Sachen Gewicht und Packmaß sind auch Luftmatratzen eine gute Wahl. In den letzten outdoor-Tests begeisterten auch hier vor allem die Luftmatratzen von Exped und Therm-a-Rest. Die Therm-a-Rest NeoAir Xlite ist gerade auch für große oder sehr kräftige Personen wie ­geschaffen - auch wenn der hohe Preis (170 Euro) einem zumindest anfangs schlaflose Nächte bereitet.

In dieser Top-Liste stellen wir die 10 besten Isomatten für jeden Einsatzbereich vor:

So testet outdoor Isomatten

Isolation

Die Wärmeleistung einer Isomatte spielt eine große Rolle. Forschungen an der Eidgenössischen Materialprüfanstalt (EMPA) in St. Gallen zeigen, dass über die Unterlage drei bis vier Mal so viel Wärme verloren geht wie über den Schlafsack. Man sollte also auch bei der Isomatte auf ein ausreichend warmes Modell für seine Einsätze achten. Die Wärmeleistung einer Isomatte spielt daher auch in unseren Tests eine große Rolle.

Temperaturbereich

outdoor misst bei jeder Testmatte die Isolation und ermittelt anhand von Referenzmodellen den outdoor-Temperaturbereich. Kälteempfindliche Personen sollten eine Isomatte bis zum oberen Komfortwert einsetzen, die untere Limitangabe gilt für wenig verfrorene Camping-Fans.

Liegefläche

Beim Kauf einer Isomatte sollte einem klar sein: Die Größe der Liegefläche richtet sich nicht nur nach den Körpermaßen, sondern auch nach den Schlafgewohnheiten. Unruhige Schläfer brauchen mehr Platz als jemand, der morgens so aufwacht, wie er eingeschlafen ist. Seitenschläfer kommen mit einem schmäleren Isomatten-Modell besser klar als Rücken- oder Bauchschläfer. Am besten probiert man die Isomatten vor dem Kauf im Outdoor-Fachhandel vorher einmal aus.

Video: Warme Zeltnächte - Praxistipps





Weitere Tipps:

Schlafsacktuning:

Fröstelt man nachts, zieht man Fleecejacke, Mütze, Handschuhe und dicke Socken an. Das Fußteil des Schlafsacks schützt man vor Kondenswasser, indem man die (trockene) Funktionsjacke wie ­eine Tüte über das ­Fußteil stülpt.

Schlafsack lüften wirkt Wunder

Ein Schläfer gibt mehr als einen Viertelliter Feuchtigkeit ab, die zum Teil im Schlafsack hängen bleibt. Deshalb sollte man diesen morgens mindestens 30 Mi­nuten lüften. Denn ob Daune oder Kunstfaser: feuchte Füllun­gen isolieren weniger.

Unebenheiten ­ausgleichen

Man findet im Gebirge nicht immer einen topf­ebenen Platz, um das Zelt aufzubauen. Damit Sie trotzdem gerade liegen, stopfen Sie so lange Bekleidung unter Ihre Isomatte, bis eine möglichst ebene Liegefläche entsteht.