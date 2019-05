Sanft schaukelnd in den Wald lauschen und bei leisem Blätterrauschen wegdämmern: In speziellen Outdoor-Hängematten zu übernachten hat etwas ungeheuer Lässiges. Wie ihr es euch in eurer Hängematte so richtig bequem macht, erfahrt ihr hier ...

Hier das Material, das du dafür benötigst:

Hängematte

variabel zu verstellende Befestigungsleinen

Zeltplane mit Heringen

Spannleinen

Isomatte/Underquilt

Schlafsack

1. Bäume auswählen und Hängematte spannen

Zum Befestigen der Matte suchst du dir zwei unterschenkeldicke Bäume (Abstand zueinander: 4 – 5 m) und schlingen die Spannleinen darum. Anziehen, bis die Matte vom tiefsten Punkt in der Mitte (Bodenabstand: etwa 50 cm) jeweils im Winkel von rund 30 Grad ansteigt. Liegt man leicht diagonal in der Matte, bietet die Hängematte am meisten Komfort.

2. Regenschutz nicht vergessen

Um auch bei Regenschauern trocken schlafen zu können, hängt man eine Zeltplane über der Hängematte auf. Hochwertige Hängematten mit aufwendig abgerundeten Seiten und sauberem Schnitt flattern hörbar weniger als günstige. Je windiger es ist, desto tiefer solltest du dein Tarp spannen, damit es keinen Regen darunter weht.

3. Driplines verhindern, dass Wasser in die Hängematte fließt

Durch den Dochteffekt rinnt Wasser über die Mattenspannleinen bis in die Matte und verwandelt diese in eine Badewanne. Das verhindern "Driplines", kurze Schnüre (10 – 15 cm), die an allen Mattenspannleinen im Bereich unterhalb des Tarps befestigt werden (Ankerstich-Knoten). An ihnen läuft das Regenwasser ab.

4. Eine Isomatte schützt vor Kälte von unten

Wer in Hängematten schlafen will, muss sich auch vor Kälte von unten schützen. Am preiswertesten klappt das mit einer dünnen Isomatte, die man hineinlegt – oder in das manchmal vorhandene Fach schiebt. Bequemer sind sogenannte »Underquilts«: Die in der Regel mit Kunstfasern gefüllten Decken werden unter der Matte befestigt.

