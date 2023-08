"Ich und Trekkingsandalen? ... niemals!" – war mein Credo vor diesem Test. Solche Sandalen tragen doch nur "Nerds" und Rentner auf Reisen, hatte sich irgendwann mal in mein Hirn gebrannt. Und sind wir doch mal ehrlich: Optisch macht diese Art von Outdoorschuh einfach auch nichts her, besonders wenn man sie in Kombination mit weißen Tennissocken sieht! Nach der ersten Anprobe des Jacalu Kaiko war ich jedoch mega-überrascht: Was für ein traumhaft bequemer Schuh! Klasse Fußbett, drei anschmiegsame, individuell anpassbare Klett-Riemen, die nach den ersten Testkilometern überhaupt gar nirgends drücken – im Gegenteil: Superfester Sitz, extrem sicheres Laufgefühl und ein top Grip, egal ob auf sandigen, steinigen oder matschigen Böden.

Das Gewicht von rund 400 Gramm (pro Schuh, selbst gewogen) merkt man beim Laufen kaum. Steinchen oder andere Kleinteile finden nur äußerst selten den Weg in die Zwischenräume zwischen Zehen und Fußgewölbe, top! Ein weiteres Plus: die per Klett herausnehmbare und damit separat waschbare Einlegesohle (30°). Bislang müffelt da aber noch nichts, die Sandalen tragen sich luftig. Einzig die Trockenzeit könnte etwas kürzer ausfallen: Gut 3,5 Stunden in der Sommersonne hat es gedauert, bis sie wieder komplett trocken waren. Ist aber nicht so wichtig – man läuft auch in den feuchten Jacalu-Sandalen prima... und das zum Preis von 69,90 Euro. Wer Trekkingsandalen mag, kann hier also bedenkenlos zuschlagen. Den Herrenschuh gibt es in den Größen 40 bis 47 (ausschließlich) im Jacalu-Online-Shop.