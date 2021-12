Großer Auftritt für kleines Geld Jack Wolfskin Downhill Low im Dauertest

Das hat uns am Jack Wolfskin Schuh gefallen:

rollt super ab und dämpf gut

sehr griffige Sohle

verwindungssteif und geländegängig

ein Schuh für kühlere Tage

Weniger gut:

kein Leichtgewicht

im Sommer zu warm

Wanderschuhe mit wasserdichter Funktionsmembran kosten in der Regel 120 Euro und mehr, Jack Wolfskin bietet den Downhill Texapore Low für nur 90 Euro an. Trotzdem muss man nur beim Gewicht Kompromisse machen: Das Paar wiegt mit 1080 Gramm in Größe 42,5 nicht gerade wenig. Das liegt vor allem an der stabilen Sohlenkonstruktion sowie am tiefen, grobstolligen Profil – beide machen den Schuh geländegängig, sodass auch Abstecher ins Unwegsame trittsicher gelingen.

Jack Wolfskin Die sehr griffige Sohle ist verwindungssteif und geländegängig.

Gut gefallen haben daneben die ausgeprägte Fußgewölbestütze, der insgesamt schlüssige, weiche Sitz und die auch langen Teerwegen genügende Dämpfung. Im Sommer fühlt sich der – im Test zuverlässig wasserdichte – Schuh etwas warm an, umso besser eignet er sich für die kühle Jahreszeit

Jack Wolfskin Jack Wolfskin Downhill Texapore Low, Preis: ca. 90 Euro, Gewicht: 1080g in Größe 42,5.

Technische Daten des Jack Wolfskin Downhill Low:

Gewicht: 1080 g (Paar)



TEXAPORE-Membran



Robuster Schaftaufbau aus Textil und Synthetik



Griffige Gummisohle



Vernähter PU-Zehen- und Fersenschutz



Schnürung durch Textilschlaufen



Größen: 39,5 – 48



In vier Farben erhältlich



(alles Herstellerangaben)



Dauertest: fünf Monate



Preis: 89,95 Euro (UVP)



