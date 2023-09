Wie man auf den Bildern gut erkennen kann, hat der Alverstone II GTX einiges einstecken müssen. Von den äußeren Einflüssen habe ich aber nie etwas mitbekommen. Der Trekkingstiefel aus dem Hause Hanwag, überzeugte auf schlammigen Anstiegen im Allgäu, genauso auf den harten, steinigen Etappen des Kungsledens in Schweden. Besonders positiv aufgefallen ist das 1-A Abrollverhalten. Obwohl er auf den ersten Blick sehr massiv wirkt, sorgen die beweglichen Flex-Zonen am oberen Schaft für die gewünschte Mobilität. Gerade auf tückischen Strecken habe ich mich stets auf den Alverstone II GTX verlassen können. Das lag vor allem an dem stabilen unteren Schaft und der extrem rutschfesten Sohle. Hanwag behauptet zu Recht, dass der Alverstone II GTX ihr bisher vielseitigster Trekkingstiefel ist, den sie bisher gebaut haben.