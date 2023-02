Der Spaß beginnt hier schon beim Anziehen, lässt sich der Lowa-Stiefel doch weit öffnen und dank rollengelagerter Schnürsenkelführung, Blockierhaken, weichem Obermaterial und softem Futterstoff ebenso leichtgängig wie präzise an den Fuß anpassen. Trotz starkem Seitenhalt bleibt der Schaft in Gehrichtung flexibel, schützt aber in krassem Gelände souverän vor Umknickern, gibt den Sprunggelenken Halt und vermittelt dank verwindungssteifer Sohlen eine Führung, als liefe man auf Schienen. Und die Dämpfung des Lowa Baldo GTX? Straff, aber weich genug, dass die Plomben im Gebiss bleiben.