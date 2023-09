Adidas Soulstride Flow 3 Monate im Dauertest

Vorneweg, ich habe noch nicht viele Trails auf dem Buckel, meist in Laufschuhe oder leichten Wanderschuhen. Durch den Adidas Soulstride Flow wird sich das aber in Zukunft auf jeden Fall ändern. Denn genau dafür wurde er entworfen, er soll Trailrunning-Anfängern wie mir ein sicheres Laufgefühl vermitteln. Aufgrund etlicher Sprunggelenksverletzungen an beiden Knöcheln ist mir Trittsicherheit sehr wichtig, gerade beim Trailrunning. Dank der hohen, abgerundeten Fersenkappe hatte ich aber nie Bedenken. Direkt beim Reinschlüpfen schmeigt sich der Schuh um meinen Fuß und liegt wie eine zweite Haut an.