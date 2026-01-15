Fleecejacken im Test: Allrounder für jede Wetterlage

Ob bei frischen Morgenstunden auf der Hüttentour, als Midlayer im Winter oder solo in der Übergangszeit – Fleecejacken gehören zur Grundausstattung jeder Outdoor-Garderobe. Sie sind leicht, angenehm zu tragen, bieten gute Isolation und trocknen schnell. Doch nicht jedes Modell ist für alle Einsätze gleich gut geeignet. Wir haben 16 aktuelle Fleecejacken aus Kunst- und Wollfleece getestet. Welche Jacke punktet bei Funktion, Komfort und Nachhaltigkeit?