Eagle Anniversary: Die neue Retro-Kollektion von Salewa

Geburtstage machen in der Regel älter. Anlässlich des 90. Geburtstags von Salewa hingegen darf man sich schlagartig 35 Jahre jünger fühlen. Die zum Jubiläum aufgelegte, limitiert erhältliche Retro-Kollektion des Bergsportausrüsters weckt Erinnerungen, und zwar an den Fleecejackenboom der späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahre des, man muss es mittlerweile leider dazusagen, letzten Jahrhunderts. Die Farbe Lila und das indigen angehauchte Muster waren damals schwerstens angesagt. Der Autor dieser Zeilen jedenfalls erinnert sich dunkel daran, in einer solchen Kluft sowohl seine ersten Kletterreisen als auch sein Abitur absolviert zu haben.

Von München nach Südtirol Outdoor-Jacken hatte das im Jahr 1935 gegründete Münchner Unternehmen Salewa (eine Abkürzung für Sattler- und Leder-Waren) schon seit 1983 im Programm. Damals übernahm der Bozener Tuchhändlersohn Heiner Oberrauch den Vertrieb für Italien und erweiterte das Portfolio, das bis dato fast ausschließlich aus Rucksäcken und anderer Kletterausrüstung bestand, im Jahr 1985 um Bekleidung. Die Outdoorbewegung nahm damals gerade Fahrt auf, und das Geschäft brummte, im Jahr 1990 kauften die Südtiroler die Marke Salewa dann ganz.

Damen T-Shirt hier Und nun also noch mal der Style der 90er. Selbst der alte Adler ist phönixiert, im Jahr 2015 tauschte Salewa die Silhouette im Logo gegen abstrakte Schwingen und gab der Marke so einen moderneren Auftritt. Dem Träger von Jacke wie Mütze jedenfalls wird nicht nur vom Fleece, sondern vor allem vor Nostalgiegefühlen ganz flauschig ums Herz, und auch den sonst um ironische Bemerkungen nicht verlegenen alten Kletterkameraden entlockte das Outfit ein versonnenes Schmunzeln.

