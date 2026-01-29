Anmelden
Die vermutlich meistverkaufteste Kunstfaserjacke der Welt: Patagonia Hi-loft Nano Puff

Der Dauerbrenner schlechthin
Patagonia Hi-loft Nano Puff Hoody im Test

Wenige Kunstfaserjacken sind so beliebt wie die Nano Puff von Patagonia. Aber was taugt die Jacke eigentlich?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.01.2026
Patagonia Nano-Puff-Serie
Foto: Patagonia

Pro und Contra

Das hat uns an der Jacke gefallen

 hervorragende Ausstattung

 Preis-Leistungsverhältnis

 sehr gute Isolierung

 Primaloft Silver Eco Füllung

Das weniger

 hohes Gewicht

 weiter Schnitt

Die Jacke im Praxistest

Die Kunstfaserjacken der Nano-Puff-Serie von Patagonia zählen zu den beliebtesten auf dem Markt. Beim neuen Patagonia Hi-Loft Nano Puff Hoody handelt es sich um das wärmste Modell der Linie. Es isoliert sehr gut, wiegt aber recht viel – was auch am recht weiten Schnitt liegt, durch den es sich am Stand einfach überziehen lässt. Ärmelaußenseiten, Nacken und Schultern bestehen aus stabilem 50D-Recycelpolyester, der Rest aus leichterem 20D-Gewebe. Die Jacke überzeugte in unserem Praxistest mit top Tragekomfort, und macht beim Wandern oder Klettern jede Bewegung mit, dank der komfortablen, helmtauglichen Sturmkapuze, die mitdreht.

Gewicht / Packmaß der Jacke: 855 g / 4,2 l

Preis: 300 €

Testet on Tour 06/2021: Patagonia Nano Puff Jacket
Patagonia

Die Jacke gibt es auch ohne Kapuze und als Weste. Preise zwischen 160 und 200 Euro. 

