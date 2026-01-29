Die vermutlich meistverkaufteste Kunstfaserjacke der Welt: Patagonia Hi-loft Nano Puff

Pro und Contra
Das hat uns an der Jacke gefallen
hervorragende Ausstattung
Preis-Leistungsverhältnis
sehr gute Isolierung
Primaloft Silver Eco Füllung
Das weniger
hohes Gewicht
weiter Schnitt
Die Jacke im Praxistest
Die Kunstfaserjacken der Nano-Puff-Serie von Patagonia zählen zu den beliebtesten auf dem Markt. Beim neuen Patagonia Hi-Loft Nano Puff Hoody handelt es sich um das wärmste Modell der Linie. Es isoliert sehr gut, wiegt aber recht viel – was auch am recht weiten Schnitt liegt, durch den es sich am Stand einfach überziehen lässt. Ärmelaußenseiten, Nacken und Schultern bestehen aus stabilem 50D-Recycelpolyester, der Rest aus leichterem 20D-Gewebe. Die Jacke überzeugte in unserem Praxistest mit top Tragekomfort, und macht beim Wandern oder Klettern jede Bewegung mit, dank der komfortablen, helmtauglichen Sturmkapuze, die mitdreht.
Gewicht / Packmaß der Jacke: 855 g / 4,2 l
Preis: 300 €
