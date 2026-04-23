Christine Thürmer trifft Wigald Boning: Jetzt unsere neue Podcast-Folge anhören

In dieser Folge von "Hauptsache raus" trifft unser neuer Host Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt, auf eine absolut gleichgesinnte Seele: Wigald Boning. Der beliebte Comedian, Musiker und TV-Star hat sich in den letzten Jahren als extremer Outdoor-Enthusiast und Experte für sogenannte "Streaks" einen Namen gemacht. Streaking bedeutet, eine Aktivität an jedem einzelnen Tag ununterbrochen auszuführen – komme, was wolle.

Wigald berichtet in dieser Podcast-Episode von seinem atemberaubenden Schwimm-Streak, der ihn seit mittlerweile über 1360 Tagen täglich in kalte Gewässer, unbeheizte Pools oder notfalls auch in Pfützen treibt!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Außerdem spricht er über seinem legendären Zelt-Streak, bei dem er 204 Nächte in Folge draußen schlief. Gemeinsam tauschen sich Christine und Wigald über die herrlich ungeschönte Realität des Outdoor-Lebens aus.

Die aktuelle Folge als Video

Es wird unheimlich ehrlich und extrem lustig: Warum ist ein signalrotes Zelt für Wildcamper eigentlich eine furchtbare Idee? Wie löst man das leidige Problem des nächtlichen Toilettengangs bei fiesen Minusgraden? Und warum sollte man sich vor Wildschweinen im Wald weitaus weniger fürchten als vor bissigen Shetland-Ponys?

Die beiden klären zudem, warum Wigalds 90er-Jahre Hit "Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke" quasi die inoffizielle Nationalhymne aller Langstreckenwanderer ist. Dabei werden auch die Vor- und Nachteile schräger Modeentscheidungen in der Natur erwähnt – vom Zebra-Outfit gegen hartnäckige Bremsen bis hin zur neonpinken Badekappe und Mülltüten als Kälteschutz.

Euch erwartet eine Folge voller kurioser Anekdoten, absurder Schlafplätze (darunter der Mittelkreis des Bremer Weser-Stadions und eine Übernachtung hoch oben im Riesenrad) und handfester, nicht immer ganz ernst gemeinter Tipps für alle, die das Draußensein fernab der Komfortzone lieben. Eine absolute Pflichtfolge für alle Wildzelter, Thru-Hiker, Trekking-Fans und Mikroabenteurer!

Jimmy Beunardeau / Fredrik Lewander / Daniel Hug Nach über 100 Folgen übergab Host Kerstin Rotard (r.) den Podcast an das neue Duo Christine Thürmer (l.) und Katharina Hübner (Bildmitte).