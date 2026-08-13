Thürmer trifft Melanie Pesendorfer: Warum Wandern gegen Schlafprobleme hilft

In dieser Folge "Hauptsache raus" trifft unser Host Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt, auf eine absolute Expertin für das Thema, das viele Menschen vom Wildcampen abhält: den Schlaf! Zu Gast ist Melanie Pesendorfer, Schlafcoachin, die Menschen und Unternehmen zu besseren Nächten verhilft. Und das Kuriose: Sie hat selbst durch eine verrückte Silvester-Wette zum Weitwandern gefunden!

Die aktuelle Folge als Video Zusammen analysieren Christine und Melanie, warum der Schlaf im Zelt oft erholsamer ist als im eigenen Bett. Melanie erklärt die drei biologischen Faktoren für perfekten Schlaf: Schlafdruck, das persönliche Schlaffenster und die Kunst des mentalen Loslassens. Wir lernen, warum unsere Vorfahren absichtlich in Schichten geschlafen haben, weshalb Frauen einen hellhörigeren Schlaf als Männer haben und wieso manche Menschen unbedingt einen Hund im Zelt brauchen, um sich sicher zu fühlen.

Christine teilt ihre ultimativen Thru-Hiker-Tipps für die Nacht draußen: Warum man bei Kälte niemals auf dem Rücken schlafen sollte, weshalb die Zipfelmütze unserer Vorfahren ein genialer Hack ist und warum ein improvisierter Nachttopf (oder Christines Kochtopf!) lebenswichtig ist, um Unfälle im nächtlichen Unterholz zu vermeiden.

Zudem klärt Melanie ein weit verbreitetes Kälte-Mysterium auf: Warum wir beim Einschlafen im Zelt frieren und panisch werden, obwohl die kälteste Temperatur der Nacht erst noch kommt. Außerdem geht es um den Einfluss von Rohkost, Alkohol und Tageslicht auf unsere Schlafqualität und warum Skandinavier im Winter "Lichtduschen" nehmen.

Euch erwartet eine faszinierende, psychologische und sehr praktische Folge! Die ultimative Erkenntnis der Expertin: Wandern ist das beste Medikament gegen Schlafstörungen. Eine Pflichtfolge für alle, die sich endlich entspannt in den Schlafsack kuscheln wollen!