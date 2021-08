Sonderheft: Magic Places 60 Outdoor-Touren abseits des Trubels

Traumtreks in Skandinavien, sonnige Pfade im Mittelmeer, Geheimtipps fürs Mittelgebirge + über 100 Trekking-Camps in Deutschland im Überblick u.v.m. ... das präsentieren wir euch in unserem neuen Sonderheft "Magic Places"!

Wandernde und Trekkende suchen in der Regel grenzenlose Weiten, atemberaubende Fernblicke und die Ruhe der Berge. Doch vor allem in Deutschland und im Alpenraum bedeutet Wandern manchmal auch überfüllte Hütten, Trubel am Gipfel und zugeparkte Täler – und das nicht erst seit den letzten beiden Sommern. Das ist umso erstaunlicher, als es genügend schöne Wandertouren gibt, um den gestiegenen Nutzungsdruck zu verteilen. Oft beginnt schon ein paar Schritte neben dem Wander-Highway die große Einsamkeit. In diesem Sonderheft haben wir genau danach gesucht: Wege, auf denen man in Ruhe wandern kann, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Gefunden haben wir Touren in dünn besiedelten Gebieten, aber auch weniger frequentierte Kleinode in touristischen Regionen. Das PDF zum Download gibt's hier:

Mauritius/Manuel Sulzer OUTDOOR Sonderheft 02/2021

Die Highlights im neuen Sonderheft:

Wandern in unbekannten Tälern im Tessin

Unterwegs in der urigen Bergwelt des Trentino

Perlen des Südens: Sardinien, Elba, Gran Canaria, Kreta & Mallorca

Deutschland: auf Tour im Schwarzwald, in der Eifel und in Franken

Oft unterschätzt: Wandern in Luxemburg

Unterwegs auf der Vulkaninsel Island

Abenteuer in den Pyrenäen

Auf Zelt- und Hüttentour in Norwegen

über 100 Trekkingcamps in Deutschland im Überblick

wie man sich gegenüber wilden Tieren verhält

u.v.m

