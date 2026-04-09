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Wandern Frauen anders als Männer? 3 Outdoor-Frauen im Podcast-Talk

Podcast-Übergabe nach 100 Folgen
Christine Thürmer & Katharina Hübner übernehmen

Nach über 100 Folgen von "Hauptsache raus" übergebe ich (Kerstin Rotard) unseren Podcast an das Host-Duo Christine Thürmer und Katharina Hübner. Nach wie vor bekommt ihr zweimal im Monat was von outdoor auf die Ohren – den Anfang macht Christine. Bleibt gespannt!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.04.2026
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Trekking in Norwegen
Foto: Daniel Hug

Wandern Frauen anders als Männer? Gibt es Länder, in die man als Frau nicht alleine reisen würde? Die aktuelle Folge von "Hauptsache raus", dem Podcast des outdoor Magazins, ist die perfekte Gelegenheit für einen Gedankenaustausch unter Outdoor-Frauen. Christine Thürmer (im Bild u.l.) erklärt, warum sie es sogar oft leichter hatte, gerade weil sie als Frau ihre Tour bestritt. Und Katharina Hübner (Bildmitte) plaudert aus dem Nähkästchen, wie sie Wanderungen mit ihrer kleinen Tochter zu echten Outdoor-Abenteuern macht.

Frauen auf Tour - Christine Thürmer, Katharina Hübner und Kerstin Rotard
Jimmy Beunardeau / Fredrik Lewander / Daniel Hug

Einige Ausrüstungshighlights für wandernde Frauen aus unseren aktuellen Vergleichstests haben wir hier für euch zusammengestellt:

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