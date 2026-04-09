Wandern Frauen anders als Männer? 3 Outdoor-Frauen im Podcast-Talk

Wandern Frauen anders als Männer? Gibt es Länder, in die man als Frau nicht alleine reisen würde? Die aktuelle Folge von "Hauptsache raus", dem Podcast des outdoor Magazins, ist die perfekte Gelegenheit für einen Gedankenaustausch unter Outdoor-Frauen. Christine Thürmer (im Bild u.l.) erklärt, warum sie es sogar oft leichter hatte, gerade weil sie als Frau ihre Tour bestritt. Und Katharina Hübner (Bildmitte) plaudert aus dem Nähkästchen, wie sie Wanderungen mit ihrer kleinen Tochter zu echten Outdoor-Abenteuern macht.