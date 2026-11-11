Piolets d’Or Lifetime Award 2026 für Peter Habeler

Wofür der Ehrenpreis steht Der Walter Bonatti – Piolets d’Or Lifetime Achievement Award würdigt keine einzelne Begehung, sondern die Laufbahn eines Alpinisten oder einer Alpinistin. Die Organisatoren begründeten Habelers Auszeichnung ausdrücklich mit einem Ethos: fortschrittlicher Alpinismus im Alpinstil, "mit weniger mehr erreichen", plus Entdeckergeist, hoher Einsatz und Eigenständigkeit.

Dass dieser Preis nicht an "die Tour des Jahres" gekoppelt ist, zeigt auch ein Blick zurück: Reinhold Messner erhielt den Lifetime Award 2010, Doug Scott 2011. Beide waren zudem Seilpartner von Habeler, was den roten Faden der Auszeichnung unterstreicht: prägende Karrieren, die Stilfragen im Alpinismus mitdefiniert haben.

Habelers Stilprofil in Zahlen Ein zentraler Baustein von Habelers Profil war seine enorme Geschwindigkeit. Im August 1974 stiegen Habeler und Messner um 5 Uhr in die Eiger-Nordwand ein und standen nach nur zehn Stunden am Gipfel – eine drastische Verbesserung zum Seilschaftsrekord von 1950 (18 Stunden). Die Marke hielt etwa 30 Jahre, bis Stephan Siegrist und Ueli Steck sie 2004 auf neun Stunden drückten. Auch im hohen Alter blieb das Tempo Teil seiner Geschichte: 2017 bewältigte Habeler die Eiger-Nordwand mit knapp 75 Jahren erneut an einem Tag – diesmal gemeinsam mit David Lama.

Fast and light im Himalaya 1975 eröffnete Habeler am Gasherbrum I als erster den Alpinstil für Achttausender – in nur fünf Tagen mit minimaler Ausrüstung. 1978 bestiegen er und Messner als erste Menschen den Everest ohne Flaschensauerstoff.

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Eigenständigkeit statt Sammelprojekt Nach dem Everest lehnte Habeler ab, die übrigen Achttausender zu sammeln, und konzentrierte sich auf Familie und Skischule. Stattdessen setzte er eigenständige Akzente wie die Kangchendzönga-Nordwand 1988, die er als emotionalen Höhepunkt seiner Karriere beschreibt.

Die Piolets d'Or 2026 ehren Habelers Lifetime Award zusammen mit den stilprägenden Erstbegehungen der Gegenwart – der Preis wird so zur aktuellen Standortbestimmung des modernen Alpinismus.

Die Preisverleihungen fanden vom 21. bis 25. Oktober 2026 im französischen Oisans‑Vénéon (mit Saint‑Christophe‑en‑Oisans als Basis) statt – eine Rückkehr nach zehn Jahren. Neben der Auszeichnung der österreichischen Alpin-Legende Peter Habeler und einer besonderen Erwähnung für die französische Bergsteigerin Tiphaine Dupérier erhielten zehn Alpinisten für vier herausragende Erstbegehungen im minimalistischen Alpinstil die Hauptpreise.

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